¡Exclusiva! La canción de Jenni Rivera que Chiquis nunca escuchó

El Sexto Concierto de La Academia 2024 se consolidó como una experiencia profundamente emotiva, destacándose cuando Edith Evans interpretó una canción que tocó el corazón de todos los presentes, incluyendo a la crítica Chiquis. La actuación de Evans no solo demostró su excepcional habilidad como artista, sino que también evocó una fuerte respuesta emocional en la crítica, quien se vio profundamente conmovida hasta las lágrimas.

La canción que Chiquis no escuchó cantar a su mamá

En una entrevista exclusiva posterior al concierto, Chiquis reveló las razones detrás de su intensa reacción. La canción interpretada por Edith Evans tenía un valor sentimental particular para ella, ya que no solo era una pieza de su difunta madre, sino que también era una canción que Chiquis nunca había tenido la oportunidad de escuchar en vivo. La crítica explicó que, aunque había tenido el privilegio de escuchar cantar a su madre en el pasado, no había tenido la oportunidad de escucharla interpretar “La misma gran señora” , una canción que Edith Evans hizo propia de manera sublime durante el concierto.

¡Chiquis habló de cuanto la conmovió la canción de Edith! [VIDEO] ¡Chiquis abrió su corazón al recordar a su mamá, con la hermosa interpretación de Edith Evans de “La misma gran señora”!

Chiquis expresó que la manera en que Edith logró capturar la esencia de la canción y transmitirla al público fue profundamente conmovedora. La interpretación de Edith Evans no solo le recordó a la crítica a su madre, sino que también le ofreció una experiencia emocionalmente rica y catártica. Al terminar el concierto, Chiquis admitió que se sentía tan abrumada por la intensidad de sus sentimientos que sabía que necesitaría llorar al llegar a casa para procesar adecuadamente la poderosa experiencia que acababa de vivir.

El Sexto Concierto de La Academia 2024 se convirtió en un evento memorable no solo por su nivel artístico, sino también por el profundo impacto emocional que tuvo en quienes lo vivieron, destacándose especialmente la conmovedora actuación de Edith Evans que dejó una marca indeleble en la crítica y el público por igual.