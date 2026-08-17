Victoria Ruffo defiende a Aitana Derbez tras críticas en redes: “Están refeos a esa edad”

Victoria Ruffo decidió no quedarse callada y defender a Aitana Derbez después de que la hija de Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo recibiera duras críticas en redes sociales, donde muchos usuarios hablaron duramente de su apariencia luego de aparecer en un video bailando y cantando. La actriz, quien fue pareja de Eugenio y es madre de José Eduardo Derbez, cuestionó los ataques y le recordó a todos que la gente está hablando de una niña de apenas 11 años de edad, una etapa en la cual todos presentamos grandes cambios físicos. “Están refeos a esa edad”, dijo la actriz sin tapujos, recordando a todos que es algo por lo que absolutamente todos pasamos, y destacó que la menor tiene derecho a disfrutar de sus habilidades sin ser juzgada.

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¿Por qué criticaron a Aitana Derbez?

Las críticas contra la menor comenzaron a raíz de un video que compartió Vadhir Derbez junto a su hermana, donde ambos interpretaban “Golden”, canción de KPop Demon Hunters. Lo que pudo haber sido un momento familiar terminó por convertirse en un espacio para hablar del físico de la menor de edad y críticas por su forma de cantar.

¿Qué dijo Victoria Ruffo sobre Aitana?

Por este motivo, varios reporteros decidieron abordarla y preguntar a Victoria Ruffo sobre las críticas que ha recibido la menor. Ella habló directamente sobre los cambios que se viven en la pubertad. “Es una edad muy fea de los chavos”, señaló la actriz, quien además destacó que ella es libre de cantar o bailar independientemente de lo que la gente piense o diga, pues aún es una niña.

¿Qué dijeron Eugenio y Alessandra Rosaldo?

Como era de esperarse, los padres de Aitana rechazaron los ataques. Incluso, el propio Eugenio Derbez calificó los comentarios como una “falta de respeto y una locura” y aseguró que las personas adultas que se atreven a insultar a niños tienen un problema serio.

Por su parte, Alessandra Rosaldo sostuvo que los comentarios hirientes que se hicieron en contra de su hija hablan más de las personas escondidas tras el anonimato de internet que de su hija.