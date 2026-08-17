La verdadera razón por la Daniela Parra fue la ELIMINADA de MasterChef 24/7

Empieza una semana más dentro del Mundo de MasterChef 24/7. Sin embargo, esta ocasión fue diferente ya que el grupo de “Las Divas” amaneció sin una integrante, ya que Daniela Parra tuvo que decir adiós durante la eliminación de este domingo 16 de agosto.

La salida de Daniela Parra se da a dos semanas de que termine el reality culinario, provocando que ahora las despedidas duelan un poco más, ya que, se quedan cerca de cumplir el sueño de llevarse el trofeo y el premio económico de los 2 millones de pesos.

¿Por qué salió Daniela Parra de MasterChef 24/7?

Daniela Parra se convirtió en la decimocuarta eliminada de la cocina más famosa de México, esto luego de vivir una semana llena intensa de retos que la orillaron a portar el Delantal Negro, asimismo, fue castigada por el poder del Pin del Chef, a no ser rescatada por el público a través de votaciones, por lo que su únicaca salvación se daría a través de sus platillos.

Durante la gala de eliminación la participante participó en el primer reto junto con la Chef Isabel Carvajal y Ramahá, para poder subir al balcón de la salvación, sin embargo, no lograron obtener la victoria, por lo que pasaron directamente al reto de eliminación.

TRas estar en el reto de eliminación, la cocinera tenía que utilizar los mismos ingredientes que utilizó su excompañera Nora en su último platillo que provocó su salida, pero en esta ocasión tenía que preparar un platillo diferente, al ser cuestionada por el Chef Alfonso “Poncho” Cadena que haría unos huazontles capeados rellenos de chicharrón en salsa, durante su visita en la estación aseguró que los había limpiado perfectamente. Sin embargo, a la hora de la degustación los Chefs señalaron que no estaban limpios.

Ante la crítica de los Chefs se determinó que Julio y Daniela Parra eran los dos cocineros que estaban en riesgo de salir esta noche, sin embargo, tras varias salvaciones y apoyo del público se determinó que Parra sería la participante que tendría que decir adiós.

MasterChef 24/7 | Un nuevo reto de eliminación deja a varios cocineros al borde de la eliminación

¿Dónde ver las últimas semanas de MasterChef 24/7?

Para que no te pierdas ningún minuto de MasterChef 24/7 y sobre todo de esos días de eliminación como hoy o los de entre semana donde se juega el Pin del Chef, la capitanía, la Batalla por Equipos, los Jueves de Delantales Negros y los viernes de salvación piedes seguirlo a tráves de la programación de Azteca Uno, la cual es de lunes a viernes de 8:30 pm a 10:30 pm, mientras que los domingos es de 8:00 pm a 11:00 pm.

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