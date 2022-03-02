Bloquea a mujer que le pidió el menú a su novio que vende sushi.

Los nuevos medios de comunicación digital pueden provocar celos a la menor provocación, tal es el caso de una mujer cuyo esposo vende sushi, pero una chica solo le pidió el menú vía WhatsApp y la bloqueó.

El nivel de toxicidad de una esposa fue expuesto en redes sociales, pues negó el servicio de comida para llevar, por enviar corazones a su marido.

El servicio de comida japonesa para llevar se ubica en Pachuca, pero la clienta terminó bloqueada por el negocio al pedir de manera muy amorosa el menú, según contó la mujer en internet.

La clienta mandó un mensaje por Whatsapp al hombre que atiende el local para pedirle el menú digital, sin embargo, recibió algo más de lo que solicitó.

“Hola buenas tardes. Me podrías envíar el menú”, puso la mujer en el chat de la empresa de comida y añadió un emoji con un corazón. Lo anterior fue más que suficiente para provocar celos de inmediato.

Ante su cariñoso mensaje, recibió como respuesta las fotos del local y del menú con una respuesta amable, pero cortante “sí, claro”.

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Esposa del dueño estalla en celos por emoji

Luego de recibir la carta y ordenar, a la clienta del negocio de sushi le llegó un mensaje de la esposa del dueño del negocio pidiéndole que no le mandara corazones.

“Oye disculpa no le mandes corazones porfa a mi esposo, está casado por si no lo sabías”, envió la mujer a la clienta que solo esperaba comprar sushi.

Ella aseguró que su única intención era comprarles y esa no era la manera de tratar a los clientes. La esposa del dueño le dijo que no necesitaba clientas así y la bloqueó.

La clienta decidió “denunciar” en redes sociales a la mujer celosa y las burlas y críticas no se hicieron esperar hacia a esposa.

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