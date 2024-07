Regresa Hugo Lombardi con sorprendentes revelaciones paranormales en el set de Betty La Fea: La historia continúa

Después de 20 años desde el final de “Yo soy Betty, la fea” , la aclamada serie colombiana regresa a la televisión con una nueva entrega titulada “Betty, la fea: la historia continúa”, la cual cuenta con el reparto original.

Programa 9 julio 2024 Parte 1 | Protagonistas de Yo soy Betty, la fea nos acompañan [VIDEO] Este martes en Venga la Alegría, los protagonistas de Yo soy Betty, la fea nos acompañaron en el foro. ¡Se puso bastante divertido con su grata compañía!

Los fantasmas de Betty, la fea: la historia continúa

Recientemente, el actor que interpreta a Hugo Lombardi compartió una experiencia paranormal relacionada con personas cercanas a la serie, quienes participaron en la primera temporada y fallecieron posteriormente. Se rumorea que aún acompañan a la producción.

Julián Arango relató que durante la primera lectura de libretos, el elenco quedó pasmado cuando las puertas de la habitación donde se encontraban se abrieron de repente, dejando pasar una brisa que, según el actor, provenía del más allá.

“En la primera lectura de libretos llevé una vela blanca en memoria de los difuntos de la producción, como Dorita Cadavid y Fernando Gaitán. También fue un homenaje al hecho de que llegó la luz a esta segunda parte. De pronto, las puertas donde estábamos se abrieron. Es decir, Fernando Gaitán estaba ahí con nosotros, diciéndonos: ¿Qué hubo, pues? Háganle, miren a ver cómo nos van a dejar representados a nosotros’”, concluyó el actor.

El regreso de Marcela Valencia

A pesar del temor generado por esta experiencia, hubo momentos gratos, pues Natalia Ramírez, quien interpreta a Marcela Valencia, compartió para un medio importante cómo fue reencontrarse con sus antiguos compañeros y lo que significa para ella retomar el papel después de casi 25 años.

“Fue un desafío y un agradecimiento infinito volver a ponerme en los zapatos de Marcela Valencia. Hubo un momento de agradecimiento y angustia porque no podemos defraudar el legado de “Betty”. Pero, por otro lado, me di cuenta de que no puedo quedarme en el pasado porque soy dueña de lo que va a pasar”, expresó Ramírez.

Con estas emocionantes revelaciones, la expectativa crece entre los seguidores de la serie ante su esperado regreso a la pantalla chica.