Exsuegro de Shakira reacciona al nuevo tema de la colombiana

Shakira sigue dando de qué hablar, ahora lo hizo con su tema “El Jefe”, el cual lanzó en colaboración con Fuerza Regida, agrupación de regional mexicano que la está rompiendo en el género de los corridos tumbados.

¿De qué trata “El Jefe”?

“El Jefe” es una crítica a la discriminación laboral; sin embargo, llamó la atención que habla sobre la historia de Lili Melgar, la niñera de sus hijos Milan y Sasha, quien aparentemente le ayudó a descubrir la infidelidad del exfutbolista, ya que es mencionado en el tema de forma indirecta.



En una de las estrofas Shakira dice: “Qué ironía, qué locura, esto sí es una tortura/ Te matas de Sol a Sol y no tienes ni una escritura/ Dicen por ahí que no hay mal que más de cien años dura/ Pero ahí sigue mi exsuegro, que no pisa sepultura”.

Llama la atención que, mientras la colombiana canta esta estrofa, Jesús Ortiz Paz, vocalista de Fuerza Regida que interpreta a la clase trabajadora en el videoclip, intenta taparle la boca para que no lo diga, aunque no lo logra.

¿Shakira arremetió contra el papá de Piqué? Atrás quedaron las tiraderas de Shakira contra el padre de sus hijos Milan y Sasha; sin embargo, sigue cargando contra la familia del exjugador y ahora lo hizo contra Joan Piqué, su exsuegro.



Al parecer, Joan Piqué ya le respondió a Shakira, así lo aseguraron las periodistas Laura Fa y Lorena Vázquez, en el podcast Mamarazzis, donde aseguraron que el padre de Piqué colocó un fragmento del tema “El Jefe” en sus estados de WhatsApp.

Montserrat Bernabéu, también reaccionó al nuevo tema de Shakira, pues le dio “me gusta” a la publicación de la nueva canción de Shakira y Fuerza Regida. Cabe mencionar que la señora, ya formó parte de las tiraderas de la colombiana, pues en una de ellas dice: “Me dejaste de vecina a la suegra, con la prensa en la puerta y la deuda de Hacienda”.