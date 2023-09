Los mejores memes de la nueva canción de Shakira y Fuerza Regida

No hay fecha que no se llegue ni plazo que no se cumpla y el día de ayer al fin vio la luz “El Jefe”, tema de Shakira en colaboración con la agrupación Fuerza Regida que tantas opiniones ha dividido en redes sociales, tanto que los memes no se hicieron esperar.

Shakira le entró al regional mexicano y a los corridos tumbados de la mano de Fuerza Regida, agrupación que al igual que Peso Pluma, Natanael Cano y Junior H, entre otros, la está rompiendo en el mundo.

Vanessa Claudio y Carlos Quirarte tuvieron un desacuerdo por Shakira.

“El Jefe” es un tema de protesta que aborda diferentes temas como la desigualdad social, la lucha de clases y el fenómeno migratorio a Estados Unidos en busca de un mejor futuro.

¿Qué dice “El Jefe”?

Después de las tiraderas que lanzó contra Gerard Piqué mucho se especulaba con que “El Jefe” podría ser una más, pero tal parece que las indirectas contra el jugador del FC Barcelona han llegado a su fin, aunque no todos piensan lo mismo.

“En un pueblo tranquilo, bajo el sol abrazador/ Un hombre camina, con su sombrero de valor/ Nacido en la calle, luchando por salir/ En su corazón, un sueño que no puede huir”.

“Las calles polvorientas, su historia cuenta aquí/ Un jefe en potencia, con visión para vivir/ Tantos obstáculos, pero no se rendirá/ Su destino es grande, no lo detendrá”.

“Las noches son largas, las estrellas brillan en el cielo/ Él sueña con un mundo donde reine el anhelo/ Las cartas están echadas, el juego va a comenzar/ No importa el camino, él está dispuesto a apostar”.

“Tú soñando con irte del barrio/ Tienes todo pa’ ser millonario/ Gustos caros, la mentalidad/ Solo te falta el salario”.

“En la cantina, al final de la avenida/ Se reúnen amigos, su pandilla preferida/ Con tequila y risas, la vida se va/ Pero en sus ojos, hay una meta que alcanzar”.

¿Cómo reaccionaron los internautas? Como mencionamos anteriormente, “El Jefe” causó gran revuelo y controversia en redes sociales, pues muchos no quedaron conformes con esta colaboración de Shakira y Fuerza Regida, incluso le pidieron a la barranquillera que volviera a sus orígenes en la música y que ya soltara de una vez por todas a Piqué pues consideran que la barranquillera sigue lanzando dardos envenenados contra su ex y su familia.

En el videoclip Shakira aparece sobre un caballo, zapateando y recordando a su exsuegro, pero llamó la atención que a tan solo horas de su estreno ya contaba con más de medio millón de reproducciones.

El ingenio de los internautas no pudo faltar, así como tampoco los memes sobre la nueva canción de Shakira y Fuerza Regida. A continuación te dejamos los más divertidos.

El Ex suegro de Shakira después de escuchar #ElJefe 🤭 pic.twitter.com/HBceUinqql — Memes_Shakira (@Memes_Shakira2) September 21, 2023

Está es mi personalidad a partir de hoy con #ElJefe de Shaki pic.twitter.com/vajFCN9k8t — carturo (@carturoceballos) September 21, 2023

Estás soñando con irte del barrio

Tienes todo pa' ser millonario

Gustos caros, la mentalidad

Sólo te falta el salario 🎶 #ElJefe pic.twitter.com/oQxxnsYORd — una loba como yo triple M🐺 (@Dacc_ord) September 16, 2023

Reina de acaba con la familia shitqué @Shakira, faltaba la rata del país x suegro. #ElJefe 🤠 pic.twitter.com/S4prkzgZ3K — Andrés Guillén 🥂🏳️‍🌈 (@andresguillen6_) September 21, 2023

"Dicen por ahí que no hay mal que más de cien años dura, pero ahí está mi ex suegro que no pisa sepultura"#ElJefe Shakira Fuerza Regida pic.twitter.com/KIoKqAquBN — Memes_Shakira (@Memes_Shakira2) September 21, 2023

Mi jefe y yo mañana en la oficina, gracias a Shakira #ElJefe pic.twitter.com/Y2jUXtPyhn — . (@karolShak) September 21, 2023

Shakira después de mucho saca una canción que no tiene nada que ver Piqué:



*Mi mente de igual forma* pic.twitter.com/uSrCNBR89L — Ronny Rafael (@Ronnyruz1) September 21, 2023

El papá de Piqué pensando que ya se había salvado de las letras de Shakira. pic.twitter.com/10QhWqz1mt — Mariana Aranda (@pachurrita30) September 21, 2023

Yo, investigando quién es Lili Melgar y porqué Shakira le dedica la canción El Jefe y si ella tiene algo que ver en el descubrimiento de la infidelidad de Piqué y el odio que le tiene a su familia pic.twitter.com/o8rZII6QFh — Altamiranda (@altamirandax) September 21, 2023

“Ay, no. Me gustaba más la Shakira de antes”



La Shakira de antes: #ElJefe pic.twitter.com/8QJHaGp5qD — Memo el figuroso (@MemoFiguroso) September 21, 2023