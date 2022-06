El amor y el perdón no son ajenos a la familia. | Extra Time

Viviana llegó al programa muy angustiada y desesperada por un gran problema que tiene con su esposo. Ella ha cuidado de sus hermanos menores desde siempre. Su madre los abandonó cuando eran muy jóvenes y Viviana tuvo que asumir el papel de la protectora y de la persona que podría llevar por buen camino a sus hermanos. Actualmente tiene una familia con Rafael y tienen hijos, pero no ha sido una buena relación durante los últimos meses. Ella no se quiere alejar de su familia, pero su esposo la está orillando a eso.

Rafael es el esposo de Viviana. Él está muy seguro de que los hermanos de su esposa solamente se aprovechan de ella y consumen todo su tiempo. Rafael quiere que Viviana le ponga la misma atención a él y a sus hijos como a sus hermanos menores. Además, no comprende la razón de que ella se siga haciendo cargo de ellos, cuando los dos hermanos menores ya son mayores de edad e incluso han comenzado a formar sus familias. Rafael solamente quiere que Viviana les preste atención a él y a sus hijos sin muchas distracciones.

Liliana es una de las hermanas menores de Viviana. Ella ha estado muy agradecida desde siempre con su hermana mayor por todo lo que ha hecho por ella y por su hermano menor. Durante el programa, Liliana comentó que ha tenido muchos problemas con la persona que era su pareja y eso la orilló a buscar un lugar lejos de él. Está viviendo muy cerca de Viviana y sabe que esto le ha causado muchos problemas a su hermana mayor con su esposo, y está sumamente apenada por la situación. Pero ella no quiere estar lejos de su hermana y sabe que ella ha hecho de todo para que Liliana y su hermano siempre estén bien.

Carlos es otro de los hermanos menores de Viviana. Él tiene problemas de alcoholismo y con las drogas, pero desde el momento en que llegó al panel del programa se mostró muy molesto con esta situación y con Rafael. Él comprende que a veces puede haber problemas en las relaciones, pero no va a permitir que el esposo de Viviana los aleje, ya que, para él, sus dos hermanas es la única familia que tienen. Él tocó el tema para darle paso a uno de los momentos más duros del programa. Los tres hermanos mostraron las heridas de que su madre los abandonó a una edad muy temprana. Ninguno de los tres hermanos ha estado dispuesto a perdonar a esa mujer, ya que les causó muchísimo daño e hizo que Viviana asumiera el papel de madre.

La sorpresa para todos fue cuando ingresó Silvia al programa. Silvia es la madre de Viviana, de Liliana y de Carlos. Ella se mostró arrepentida desde el primer momento. Incluso afirmó que no buscaba estar nuevamente en sus vidas, solamente quería que ellos pudieran perdonarla por algo que Silvia sabía que estuvo mal. Entre lágrimas y rechazo, los 3 hijos negaron otorgarle un perdón después de haber hecho lo que hizo. Rafael también tuvo una intervención diciendo que no comprendía la razón de que ellos no la perdonaran cuando decían que la familia era todo para ellos. Pero tuvo un revés al decir que no sabía nada de su hermana y que estaba mejor así.

El tiempo del programa al aire terminó, pero el Extra Time llegó fuerte para tratar de encontrar una solución concreta para esta situación tan dolorosa para todos en el panel.

Los especialistas no dudaron en comentar todo lo que pudieron ver del problema y hubo muchos reclamos. Pero, afortunadamente, todos escucharon atentos a lo que les dijeron y al finaliza, todos aceptaron que intentarían dar la otra mejilla para dejar este doloroso episodio de su vida atrás y que pudieran vivir en paz y en armonía.