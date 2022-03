Si no activas esta función, Facebook bloqueará tu cuenta.

Las redes sociales de Meta, es decir, Facebook, WhatsApp e Instagram tienen como objetivo proteger los datos personales de los usuarios.

Por ello, la compañía de Mark Zuckerberg lanzó el programa Facebook Protect, sin embargo en este objetivo varios usuarios se han encontrado con algunos problemas, ya que si no activas esta función seguramente tu cuenta fue bloqueada o será suspendida en los próximos días.

¿Qué es Facebook Protect, el nuevo programa de Meta?

Si no sabes qué es Facebook Protect, no te preocupes, a continuación te damos toda la información para que no pierdas tu cuenta. Este es un programa de seguridad avanzada para ayudar a proteger las cuentas de los usuarios, pues tiene la finalidad de ofrecer a las personas “más seguridad al iniciar sesión para garantizar que solo tú puedes acceder a tu cuenta”.

¿Cómo activar Facebook Protect?

Una vez que ya sabes qué es Facebook Protect, es momento de conocer paso a paso cómo activarlo. Primero debes abrir Facebook, ya sea en tu computadora o celular; posteriormente dirígete a “Configuración y privacidad” dando clic sobre la pestaña que se encuentra a un costado del ícono de notificaciones, una vez que lo hiciste selecciona “Configuración”.





Elige “Seguridad e inicio de sesión” para saber si Facebook Protect está activado. En caso de que no, actívalo; después se verificará si tu contraseña es segura y se te solicitará activar la autenticación en dos pasos, app de autenticación, mensaje de texto o llave de seguridad. Una vez que termines estos pasos tendrás Facebook Protect activado.

¿Qué cuentas Facebook está bloqueando?

Si bien cualquier cuenta puede ser bloqueada si no tienes activado Facebook Protect, hay algunas en las que pone más atención Meta, se trata de las páginas que pueden ser sencillas para hackear, tal es el caso de fanpages de famosos de todos los ámbitos.

