Famosa DJ denuncia que fue drogada en antro de la CDMX

Vaya revelación la que hizo la famosa DJ mexicana, Aranza Goroz, quien con su talento y belleza ha sabido abrirse paso en esta disciplina musical, pues reveló que la drogaron en un antro de la Ciudad de México.

¿Qué se sabe al respecto?

En entrevista exclusiva para UNOTV, la DJ reveló lo difícil que es para una mujer trabajar en la vida nocturna: “Me confié y me pusieron algo en la bebida”.

Escape Perfecto | Programa 21 de mayo del 2025 [VIDEO] No te pierdas ningún detalle del mejor programa de concursos de la televisión, en donde se pondrán a prueba los conocimientos de los participantes.

¿Cómo sucedieron los hechos?

De acuerdo con Aranza Goroz, fue drogada en un antro muy exclusivo de la Ciudad de México por una persona que tenía mucho poder e influencia política.

Te puede interesar: Muere hijo de la influencer Emilie Kiser a los 3 años; revelan que se ahogó en una alberca

“Fue justo después de tocar. Me ofrecieron un refresco, no era bebida alcohólica, y como estaba en un lugar muy exclusivo pensé que no pasaría nada. Grave error. Esa persona estuvo encima de mí toda la noche, muy insistente, y yo por educación no quise ser grosera. Pero me confié. Llegando a mi casa me sentí muy mal, perdí el conocimiento, y fue evidente que me habían puesto algo”, recordó la famosa DJ.

¿No le pasó nada grave? Aranza Goroz aseguró que afortunadamente el incidente no le trajo consecuencias mayores, ya que iba acompañada.

“Ese día confirmé que, aunque no tomes ni te drogues, estás expuesta. Como mujer DJ, el riesgo es mil veces más alto. Desde entonces nunca voy sola a un evento”, dijo Aranza.

Te puede interesar: ¿Quién es Melody? La cantante de “El baile del gorila” tiene impactante regreso

¿Es peligrosa la vida nocturna?

Según el testimonio de la propia DJ, el entorno de la vida nocturna sigue siendo peligroso para muchas mujeres, por ello, decidió compartir su historia.

¿Quién es Aranza Goroz?

Es una reconocida DJ que ha conquistado diversos eventos como el Sexy DJ Fest en el Caribe, así como en reconocidos centros nocturnos y festivales, incluyendo el Carnaval de Playa del Carmen.

Hace unos días la famosa DJ lanzó su sencillo “The Future”, el cual es una “canción pensada para los próximos festivales en los que me estaré presentando. Este track representa una de mis facetas como DJ, enfocada en el bigroom techno, un estilo que aporta fuerza, energía y un toque distintivo a mis sets. Es una manera de reflejar la evolución de la música electrónica sin perder mi esencia y el mensaje que quiero transmitir con mi carrera”.