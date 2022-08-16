Famosa modelo de OnlyFans asesina a su novio, suceso consterna al mundo.

Hay sucesos que consternan al mundo, tal es el caso de Courtney Clenney, mejor conocida como Courtney Taylor, una famosa y muy conocida modelo de OnlyFans que cuenta con poco más de 2 millones de seguidores en su cuenta de Instagram y cuya vida dio un giro de 180 grados después de asesinar a su pareja.

Sergio nos explicó, con peras y manzanas, la planificación familiar.

Courtney Taylor apuñaló a su pareja Christian Obumseli, de 27 años, en abril pasado, por lo que enfrenta una acusación en su contra por asesinato en segundo grado. El miércoles pasado, la policía de Hawái dio a conocer la detención de la modelo de OnlyFans, en virtud de una orden de arresto emitido por el condado de Miami-Dade.

“Estoy completamente sorprendido, especialmente porque estábamos cooperando con la investigación y nos ofrecimos a entregarla voluntariamente si era acusada. Estamos deseando limpiar su nombre en los tribunales”, dijo Frank Prieto, abogado defensor de Courtney, sobre la detención de su representada en Hawái.

¿Cuándo sucedieron los hechos? El trágico y lamentable suceso tuvo lugar el pasado 3 de abril, cerca de las 17 horas, en las cercanías de la bahía de Vizcaína donde se registró el ataque a Obumseli, no obstante, el abogado de la joven aseguró que fue en legítima defensa.

Te puede interesar: ÚLTIMA HORA: Muere querido comediante y standupero de manera inesperada.

El Departamento de Policía de Miami relacionó la muerte del joven de 27 como un incidente de violencia doméstica. En el momento en que ocurrieron los hechos, la pareja, que llevaba menos de dos años de relación, se encontraba distanciada; sin embargo, Christian habría estado acosando a la joven durante semanas y esto provocó una pelea entre ambos, misma que terminó en tragedia.

Cabe mencionar que la pareja ya tenía antecedentes de violencia, anteriormente Taylor fue arrestada en Las Vegas, y en otra ocasión, la policía tuvo que intervenir en su departamento ubicado en Austin, Texas, a causa de las fuertes peleas entre ambos, mientras que dos días antes del incidente, vecinos se quejaron ante las autoridades por los constantes gritos y peleas.

Por su parte, el abogado de la modelo describió la relación de Taylor y Obumseli como “tóxica” y se dijo sorprendido por la detención de Courtney debido a la “evidencia de defensa propia”.

“Obumseli la atacó y la asfixió esa noche. Courtney no tuvo más remedio que responder a la fuerza con la fuerza”, declaró el letrado a un medio internacional. Por último, la modelo será extraditada a Florida.