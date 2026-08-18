Steff Loaiza sube video inédito de su madre a dos meses de su muerte

Cuando se piensa en los personajes más polémicos de internet, desde hace años estos rostros son los más comentados entre una buena parte de la población del espacio digital. Y sus últimos escándalos han estado relacionados alrededor de la lamentable muerte de la señora Mary. Por eso, que Steff Loaiza compartiera un video inédito de su mamá causó bastante conversación, provocando que - como siempre - muchos mencionaran a su hermana.

Manuel Turizo se pronuncia sobre el terremoto que sacudió Colombia: “Es bien triste”

¿Qué muestra el video que compartió Steff Loaiza en redes sociales?

La influencer aprovechó sus redes sociales para compartir un mensaje bastante extenso sobre lo que tiene en su mente y corazón. Esto a dos meses de que la señora Mary falleciera en Mazatlán por las complicaciones de un choque séptico vivido semanas antes. Aprovechó para comentar sus sentires y compartió cómo estaba su madre en esos días donde a pesar de su enfermedad, siempre tuvo la mejor actitud.

Esto dijo Steff Loaiza: “no puedo acostumbrarme a su ausencia, a no poder escucharla, abrazarla, comer su comida y sé que probablemente jamás me acostumbre, que es un dolor con el que tendré que aprender a vivir y mi manera de honrar su vida va a ser viviendo la mía y voy a tratar de ser lo más feliz que pueda porque sé que eso es lo que ella quería para mi”.

Ante esta publicación, la creadora de contenido causó reacciones de parte de sus seguidores, que han manifestado cariño y respeto por la delicada situación que se vivió con un proceso largo de hospitalización y la lamentable pérdida de su madre. Allí, muchos siguen mencionado a Kim Loaiza, quien no ha hecho ningún comunicado público… lo cual hace pensar que el distanciamiento es igual o hasta más fuerte que antes.

¿Steff Loaiza y Kimberly siguen enemistadas?

Aunque en algunas ocasiones sucede que este tipo de acontecimientos trágicos logran limar asperezas entre los familiares, parece que en el caso de los Loaiza todo sigue como antes… o probablemente peor. Los días previos a la muerte de la madre de la familia seguían indicándose problemas por temas de aporte monetario en la hospitalización de Mary y por la siempre comentada manipulación bajo la que vive Kimberly, según lo comentado por su hermana.

Ahora, aunque nadie ha dicho nada de manera explícita en los distintos espacios de comunicación, la gente piensa que la situación familiar no cambió mucho. Ambas partes siguen acusándose y la distancia es la manera en la que viven desde hace años.