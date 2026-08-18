Kpop Demon Hunters: 4 ideas para decorar tu mesa de trabajo, inspiradas en las guerreras Huntrix, este regreso a clases 2026; tus hijos se sentirán inspirados para estudiar

Las vacaciones terminaron, oficialmente los más pequeños de la casa están a punto de volver a las aulas, si bien los niños y niñas pasan mucho tiempo en el colegio es verdad que en casa deben hacer tarea y tener un espacio de trabajo, sin embargo si este se encuentra decorado y es un lugar agradable es probable que los niños y niñas se inspiren para trabajar, es por eso que en esta ocasión te presentamos las mejores ideas para que decores el escritorio de tus hijos con ideas inspiradas en Kpop Demon Hunters.

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Kpop Demon Hunters: Ideas fáciles y creativas para decorar escritorios este regreso a clases 2026

Estas ideas están basadas en la película animada favorita de los niños y niñas; así es, hablamos de Kpop Demon Hunters, la cinta que ha obtenido grandes premios y reconocimientos desde su estreno. Cada idea la puedes personalizar del personaje que más le guste a tu pequeña o pequeño.

Kpop Demon Hunters: Muñecos crochet

Esta idea, como su nombre lo dice, consiste en muñecos crochet de los personajes de la película; puede ser de Rumi, Zoey o Mira, incluso podrías replicar algún Saja Boy; así es, de algunos de los personajes de la boy band que interpreta la icónica canción “Soda Pop”. Pueden ser del tamaño que prefieras y seguro le darán mucho estilo al escritorio.

Kpop Demon Hunters: Portarretrato en columpio

Esta idea es una de las más originales y divertidas; consiste en un portarretrato hecho con abatelenguas de madera, las cuales pagarás con ayuda de silicón, ya sea frío o caliente. Las pagarás de forma que crees un columpio y en la parte superior, con ayuda de un par de clips colocarás una fotografía impresa de los personajes favoritos de tus hijos de la cinta.

Kpop Demon Hunters: Posters de los personajes

Esta idea consiste en pegar posters de la película en el escritorio, a manera de que cubran toda la parte inferior, el diseño dependerá del que más le guste a tus hijos. Ahora bien, un detalle que puedes agregar es tener lámparas con luces led de colores como rosa o morado, tonos característicos de la película. De igual forma puedes decorar el fondo de la laptop o PC con una imagen digital de las guerreras Huntrix.

Kpop Demon Hunters: Plumas de Kpop Demon Hunters

Esta es una de las ideas más fáciles para decorar un escritorio. Los lápices y las plumas son un elemento básico e indispensable, es por eso que tus hijos o hijas pueden tener opciones de estos útiles en su escritorio, pero decorados de las guerreras Huntrix o bien, de los Saja Boys. Puedes hacer uso de materiales como listones, pompones, moños, colgantes y figuras de fomi.