El truco de los 10 minutos al día que mantiene la sala limpia sin hacer esfuerzo: paso a paso

Mantener la sala presentable no necesariamente requiere dedicar horas a la limpieza. Una rutina breve y constante puede evitar que los objetos se acumulen, las superficies pierdan su aspecto ordenado y el polvo se quede durante días. La clave está en concentrarse durante unos minutos únicamente en las zonas que más influyen en la apariencia del espacio, utilizando un temporizador para evitar que la tarea se vuelva interminable.

¿Cómo aplicar el método de limpieza de los 10 minutos?

Antes de comenzar, coloca un temporizador en 10 minutos y prepara una cesta para recoger objetos fuera de lugar, además del paño o plumero que utilizarás. La idea es avanzar sin detenerte demasiado en una sola tarea.



Minuto 1 a 2: recogida general. Recorre rápidamente la sala y recoge todo aquello que no pertenece a ese espacio: vasos, juguetes, papeles, ropa u otros objetos. Colócalos en una cesta para devolverlos posteriormente a su lugar. De acuerdo con Los Andes, el objetivo durante estos primeros minutos no es organizar cajones ni clasificar cosas, sino eliminar el desorden visible. Minuto 3 a 5: superficies y textiles. Continúa con los elementos que más contribuyen a que la sala luzca ordenada. Dobla las mantas, acomoda los cojines y despeja la mesa de centro y las auxiliares. Guarda cada objeto directamente en su sitio para evitar crear una nueva pila de cosas pendientes.

Minuto 6 a 8: polvo exprés. Utiliza un paño de microfibra ligeramente húmedo o un plumero para repasar las superficies más visibles. Concéntrate en muebles, mesas, repisas y otras zonas donde el polvo se nota con facilidad. No es necesario limpiar cada rincón de la habitación en estos minutos: la prioridad es mantener las áreas de mayor impacto visual. Minuto 9 a 10: piso y aroma. Termina pasando una mopa, un atrapa-polvo o una herramienta de limpieza rápida por las zonas de mayor tránsito. De acuerdo con Revista Gente, no hace falta mover todos los muebles; concéntrate en retirar las partículas y residuos que se acumularon durante el día. Si utilizas aromatizante, elige una cantidad moderada y un producto adecuado para interiores. Un aroma fresco puede complementar la sensación de un espacio recién ordenado.

La clave de este método de limpieza está en hacerlo todos los días

El método funciona mejor cuando los 10 minutos se convierten en una pequeña rutina diaria y no en una limpieza profunda. Si se mantiene el hábito, la cantidad de objetos y suciedad que se acumulan entre una limpieza y otra puede ser menor, haciendo que las tareas más grandes resulten menos pesadas. La próxima vez que la sala empiece a verse desordenada, prueba poner un temporizador y comprobar cuánto puedes avanzar en solo 10 minutos.

