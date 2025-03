Famoso actor de Hollywood se harta de las mujeres y tiene encuentros románticos con hombres

La industria de Hollywood se encuentra llena de polémicas y Armie Hammer fue el actor protagonista de la controversia más reciente. Esto debido a que compartió con sus seguidores que se encontraba harto de las mujeres, y decidió comenzar a salir con hombres de manera romántica.

Cabe destacar que el famoso también ha sido acusado de canibalismo, y lleva una vida bastante polémica por las declaraciones que suele hacer sobre diversos temas, pero también por el comportamiento que ha demostrado tener con sus fans y con la prensa estadounidense.

Así fue la experiencia de Armie Hammer al salir con un hombre

El famoso, quien es mayormente conocido por sus interpretaciones en producciones como Call Me By Your Name o La Red Social , confesó en una entrevista reciente que hubo un punto en su vida en el que se sintió harto de las mujeres y quiso explorar salir con hombres.

Te puede interesar: Muere el actor Ulises Droghei a los 31 años; ¿de qué murió?

Esto llevó al actor de Hollywood a descargar una aplicación de citas para personas de la comunidad gay, en donde intentó conquistar a un hombre y acordar un encuentro romántico con él. Armie generó polémica al explicar que las relaciones entre hombres “son más fáciles” pues las conexiones se logran en instantes.

De acuerdo con lo que declaró el artista, su encuentro con alguien del mismo sexo no resultó como él esperaba, pues al sentir la barba de su pareja mientras lo besaba decidió que no era lo suyo y abandonó su cita, volviendo a intentar tener relaciones románticas con mujeres.

Es importante mencionar que Hammer se convirtió en uno de los artistas más polémicos de Hollywood debido a que ha enfrentado acusaciones de abuso y acoso, además de que se le ha juzgado públicamente por las fantasías de canibalismo que dijo tener hace algunos años.

Aunque aún conserva a un número importante de seguidores, quienes escuchan sus entrevistas y su podcast por medio de plataformas digitales como Instagram o TikTok.