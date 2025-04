Famoso cantante revela que tiene una enfermedad incurable

En las últimas horas se ha revelado tremenda noticia que sacudió al mundo de la música, pues el famoso cantante Jonathan Müller, también conocido como ‘El Villano’, reveló que fue diagnosticado con una enfermedad incurable.

¿Qué enfermedad tiene?

‘El Villano’ se conmovió al detallar que desconoce quién lo contagió y se mostró desesperado, pues no sabe a qué personas contagió de dicha enfermedad, VIH.

Superhéroes se enfrentan por el triunfo del Sin Palabras este Día del Niño [VIDEO] El juego del Sin Palabras se pasó de divertido... esta mañana nuestros conductores se entregaron por completo para que su equipo ganara.

¿Qué dijo el cantante? A través de un video de TikTok, el cantante compartió con tanto sus amigos como sus familiares se estaban enterando del diagnostico que recibió.

Te puede interesar - ¿María Becerra estaba embarazada?

“Tengo VIH y todos mis amigos y familiares se están enterando a través de este video, porque no quería que nadie me pare por hacerlo. Siento que mi propósito es compartirles toda mi verdad, desde lo más oscuro que viví, hasta la luz y conectar con Dios”, precisó.

¿Cómo supo que tenía VIH?

‘El Villano’ no dio más detalles o desde cuándo se enteró que tiene VIH; sin embargo, reveló cuáles fueron los síntomas que presentó: “La verdad que me sentía muy bien, en mi mejor momento de vida y fui al médico por un dolor de panza y porque me veía un poco más flaco. Me sentía un poco cansado. Y entonces me mandaron a hacer muchos análisis, entre ellos los del VIH. Y todo me salió bien, pero VIH positivo”.

¿Desconoce a cuántas personas contagió?

En dicha publicación, el cantante dijo desconocer desde cuándo es portador del VIH, por lo que no sabe quién pudo haberlo contagiado. También señaló que desde hace dos años tiene una pareja formal y que al hacerse los exámenes, salió negativo.

Te puede interesar: ¿Quién era Lean Ponce? Querida cantante pierde la vida y esto se sabe

“No sé quién me contagió, no sé a quién contagié, porque hace dos años que estoy con la misma persona y gracias a Dios ella se analizó y está bien. Porque siempre nos cuidamos. Siempre me di cuenta de que no era algo que me lo iba a guardar para mí”, precisó.

Sin embargo, llamó la atención cuando reveló que en el pasado tuvo una vida llena de excesos, alcohol, sustancias prohibidas y sexo. “Sé que tuve un pasado de excesos, de alcohol, de drogas, de sexo. De noches en las que terminaba y me despertaba al otro día sin acordarme de nada”.

¿Quién es ‘El Villano’?

‘El Villano’ es un famoso cantante argentino. Nació el 27 de septiembre de 1990 y alcanzó la fama en el año 2012 gracias al tema “Te Pintaron Pajaritos”.