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FOTOS de famosos que han sido alterados y editados en fotos como Karol G.

Estos son algunos de los errores de edición en fotografías que han dejado a famosos como Karol G irreconocibles.

Por: Maribel Velázquez

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