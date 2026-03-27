Asaltan a Aarón Mercury y su mamá en Centro Comercial, a días de Supernova Génesis 2026

A través de redes sociales el reconocido influencer Aarón Mercury compartió en sus redes sociales que el pasado jueves 26 de marzo había sido víctima de un asalto junto a su madre saliendo de Plaza Samara en Ciudad de México. El creador de contenido compartió que se encontraba bien y que no había pasado a mayores.

¿Cómo fue el asalto a Aarón Mercury previo a su presentación en Supernova Génesis 2026?

De acuerdo con las declaraciones emitidas por parte del influencer los delincuentes despojaron a él y su madre de sus pertenencias además de que el creador compartió que hubo armas de fuego “Ibamos en el coche, tenían armas, nos quitaron los celulares y nos quitaron las carteras y todo…por suerte no pasó a mayores nada más como que fue eso” fueron algunas de las palabras que Aarón compartió a través de sus historias en su cuenta de instagram. Por otro lado, su segunda historia fue junto a su gato en donde aseguró que su mascota lo estaba consolando luego de lo que había vivido.

Por su parte en TikTok el participante de Supernova Génesis 2026 mencionó que el asalto ocurrió en medio del tráfico “Pasamos por ahí y de repente estoy hablando con mi madre, llegan dos chavillos de mi lado izquierdo, los dos con pistola” narró el influencer. Además de que señaló que algunas de las pertenencias que les quitaron fueron su reloj, celular, y cartera.

Aarón Mercury aseguró que su madre se sintió muy nerviosa ya que a él le habían apuntado con un arma de fuego y a ella la habían amenazado de muerte. Sin embargo, expresó sentirse tranquilo de que ambos se encontrarán seguros luego del terrible momento.

Esto sin duda ha sido uno de los sucesos más intensos que el influencer ha vivido sobre todo en estos momentos en donde se encuentra en preparación para subirse al ring y pelear contra el cantante Mario Bautista en Supernova Génesis 2026.

¿Cuál es la cartelera de Supernova Génesis 2026?

Supernova Génesis es un evento que se llevará a cabo el próximo domingo 26 de abril de 2026 en donde diversas celebridades se enfrentarán en una pelea de boxeo. Dicho evento se llevará a acabo en la Arena Ciudad de México a las 16:00 hrs (hora centro de la Ciudad de México).

La cartelera de Supernova Génesis 2026 es la siguiente: