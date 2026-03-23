Carín León es anunciado en Supernova Génesis 2026; ¿peleará en la cartelera?

Carin León se ha confirmado para estar en Super Nova 2026, sin embargo, muchos de sus seguidores se han preguntado si el cantante de música banda estará en este evento de box o si para cantar; la realidad es que el artista tendrá presencia en este espectáculo, pero para interpretar sus mejores éxitos, así lo dio a conocer la cuenta oficial de supernovaboxing en Instagram.

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¿Carin León participó en la primera canción oficial del Mundial de la FIFA 2026?

El cantante Carin León está viviendo uno de sus mejores momentos en su carrera musical, y es que no sólo estará en el evento de box Super Nova 2026, sino que, hace unos días se reveló cuál sería la primera canción oficial del álbum musical del Mundial de la FIFA 2026, donde México, Canadá y Estados Unidos serán las sedes. Es aquí donde, el cantautor mexicano pudo participar en la banda sonora del tema oficial de la Copa del Mundo, este sencillo llevará como nombre “Lighter”, la cual fue el resultado de su colaboración con Jelly Roll y Cirkut, un productor canadiense.

Con esto, el cantante Carin León expresó que la colaboración que realizó con Jelly Roll, ya lo tiene marcado como un momento clave en su trayectoria artística, además compartió en su cuenta oficial de Instagram lo siguiente: “Trabajar con un artista como Jelly Roll y hacerlo nada más y nada menos que para el mayor acontecimiento deportivo del mundo, es un motivo de enorme orgullo”.

¿Cuándo son los conciertos de Clarín León en México?

La Paz, Baja California Sur-27 de marzo en el Estadio de Béisbol Arturo C. Nahl

Los Cabos, Baja California Sur-28 de marzo en la Explanada Madcons

Torreón, Coahuila-1 de mayo en la Explanada de la Feria

Saltillo, Coahuila-2 de mayo en Estadio Olímpico

Acapulco Guerrero-1 de agosto en la Arena GNP

En el cartel oficial de Carin León de su gira: “De Sonora para el Mundo”, se puede leer los siguiente: “Más fechas por anunciar”.

¿Quién es Carin León?

El nombre real de Carin León es Óscar Armando Díaz de León Huez, nació el 26 de julio de 1989 en Hermosillo, Sonora y desde muy temprana edad se metió de llenó en el ámbito musical, y cuando apenas iba en la secundaria, el mexicano comenzó a tocar la guitarra. De hecho, antes de especializarse en el género de la banda, exploró el rock o el jazz, pero como vivía en el norte del país, su destino pintaba para tocar en el regional mexicano.

El momento en el que saltó a la fama se dio cuando tenía 20 años, cuando construyó una importante carrera con Los Reales y el Grupo Arranke; pero decidió dejar a un lado ese sueño, y comenzó a hacer la música que él quería. Sin embargo, su carrera quedó un poco estancada, y fue aquí en donde nació su alter ego a quien nombró como Carin León.

Ya convertido en su personaje, Carin León la primera vez que hizo vibrar a más de 60 mil personas, fue en la noche de diciembre de 2024 en el Estadio GNP, donde se dio cuenta que, el sacrificio y haber tomado decisiones complicadas, lo habían llevado a dicho recinto, el resto ya es historia.