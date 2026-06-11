Cómo tranquilizar a un niño enojado en menos de 30 segundos

Para todos aquellos que tienen niños pequeños o en plena infancia, seguramente tengan que lidiar con las famosas rabietas y esto ocurre cuando no logran su cometido y es una tarea difícil que se calmen. Por eso, es que los especialistas en psicología compartieron el método de lograr que vuelvan a la normalidad en tan solo 30 segundos y que no implique ningún gasto ni un reto.

Durante la infancia, es normal que los niños pequeños tengan episodios en los que se enfadan y hacen berrinches sin importar el lugar. Hay padres que no saben cómo calmarlos y tienden a hacerlo ofreciéndoles una recompensa con tal de que dejen de llorar o de gritar, y lo que coinciden los psicólogos es que la respuesta de los adultos es fundamental y no debe pasarse por alto.

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Siguiendo esta línea, los especialistas aseguraron que la manera en la cual el adulto reaccione puede incrementar el conflicto o ayudar a contenerlo y es por este motivo que hay un método muy efectivo que en tan solo 30 segundos ayudará a que el menor deje su estado de furia y pueda calmarse.

Cómo calmar el enojo de un niño en 30 segundos

Según remarcaron desde la psicología, la mejor forma de que tu hijo pequeño se calme y deje sus rabietas es utilizando una frase de 8 palabras que es: “Sé que estás enfadado, estoy aquí para ayudarte”.

Cuáles son las tres funciones que cumple esta frase

De acuerdo al sitio Pshycology Today, esta frase cumple tres funciones:

Reconoce la emoción : el niño se siente escuchado

: el niño se siente escuchado Reduce la soledad : trasmite compañía y apoyo

: trasmite compañía y apoyo ⁠Abre un espacio de calma: elimina la sensación de juicio

Para que esta frase haga efecto en el niño y deje su estado de ira radica en el tono calmado que se utilice y la postura corporal del cuerpo. Además, recomiendan cómo aplicarlo a las distintas etapas por la que atraviesa un niño: