Cómo tranquilizar a un niño enojado en menos de 30 segundos
psicología
Para todos aquellos que tienen niños pequeños o en plena infancia, seguramente tengan que lidiar con las famosas rabietas y esto ocurre cuando no logran su cometido y es una tarea difícil que se calmen. Por eso, es que los especialistas en psicología compartieron el método de lograr que vuelvan a la normalidad en tan solo 30 segundos y que no implique ningún gasto ni un reto.
Durante la infancia, es normal que los niños pequeños tengan episodios en los que se enfadan y hacen berrinches sin importar el lugar. Hay padres que no saben cómo calmarlos y tienden a hacerlo ofreciéndoles una recompensa con tal de que dejen de llorar o de gritar, y lo que coinciden los psicólogos es que la respuesta de los adultos es fundamental y no debe pasarse por alto.
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Siguiendo esta línea, los especialistas aseguraron que la manera en la cual el adulto reaccione puede incrementar el conflicto o ayudar a contenerlo y es por este motivo que hay un método muy efectivo que en tan solo 30 segundos ayudará a que el menor deje su estado de furia y pueda calmarse.
Cómo calmar el enojo de un niño en 30 segundos
Según remarcaron desde la psicología, la mejor forma de que tu hijo pequeño se calme y deje sus rabietas es utilizando una frase de 8 palabras que es: “Sé que estás enfadado, estoy aquí para ayudarte”.
Cuáles son las tres funciones que cumple esta frase
De acuerdo al sitio Pshycology Today, esta frase cumple tres funciones:
- Reconoce la emoción: el niño se siente escuchado
- Reduce la soledad: trasmite compañía y apoyo
- Abre un espacio de calma: elimina la sensación de juicio
Para que esta frase haga efecto en el niño y deje su estado de ira radica en el tono calmado que se utilice y la postura corporal del cuerpo. Además, recomiendan cómo aplicarlo a las distintas etapas por la que atraviesa un niño:
- Niños pequeños: cuando ocurre un berrinche, arrodillarse a su altura y mantener contacto visual
- Etapa escolar: los escolares ya reconocen mejor sus emociones, pero necesita de una guía
- Adolescentes: en búsqueda de independencia, rechazan órdenes o reproches; por lo que escuchar ‘estoy para ayudarte’ les recuerda que tienen respaldo