Apoyo a la prevención y tratamiento del cáncer de mama.

Datos del Gobierno de México indican que en 2020 el cáncer de mama fue la enfermedad más frecuente (15.3%) y la primera causa de muerte en mujeres, con alrededor de 29,929 nuevos casos y 7,931 muertes con una tasa de incidencia de 40.5 y de mortalidad de 10.6 por cada 100 mil.

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En el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) se detectaron cuatro mil 780 casos nuevos y dos mil 225 defunciones en 2021, con una tasa de incidencia de 25.14 por cada 100 mil y, una tasa de mortalidad de 11.70 por cada 100 mil. Las tasas de mortalidad más altas se encuentran en Nuevo León (15.55), Quintana Roo (15.53), Tamaulipas (15.41) y Durango (15.19). El cáncer de mama es poco frecuente en hombres, en una proporción de 1 a 100 con respecto a las mujeres.

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¿Cómo se puede atender?

Dependiendo el tipo de cáncer de mama y el grado de diseminación, será el tipo de tratamiento a seguir. Los tratamientos a seguir pueden ser:

- Cirugía

- Quimioterapia

- Terapia hormonal

- Terapia biológica

- Radioterapia

Marco legislativo relacionado

Las principales leyes que regulan el cuidado y atención de las personas con cáncer de mama son el Art. 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley General de Salud, diversos reglamentos de la Ley General de Salud en Materia de Prestación de Servicios de Atención Médica, el Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Protección Social en Salud, así como diversas normas oficiales mexicanas (NOM).

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Sitios a donde acudir.

En una de las cuatro unidades del Sector Salud del Gobierno de la CDMX

- Jurisdicción Sanitaria Álvaro Obregón: CS T-III "Dr. Manuel Escontría", servicio de lunes a viernes

- Jurisdicción Sanitaria Magdalena Contreras: CS T-III Oasis, servicio de lunes a viernes

- Jurisdicción Sanitaria Miguel Hidalgo: CS T-III México-España, servicio de lunes a domingo

- Jurisdicción Sanitaria Venustiano Carranza: CS T-II "Romero Rubio", servicio de lunes a domingo.

- Fundación de Cáncer de Mama (FUCAM): Teléfono: 55 5678 0600, Correo electrónico: fucam@fucam.org.mx, Whats app: 55 3040 5876

A través del Instituto de Salud y Bienestar (INSABI) en cualquiera de sus unidades en la república mexicana.

En las unidades del sector salud de su entidad federativa.

Links de utilidad

- IMSS. Cáncer de mama.

http://www.imss.gob.mx/salud-en-linea/cancer-mama

- Organización Mundial de la Salud. Cáncer de mama.

https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/breast-cancer