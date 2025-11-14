Acusan a Ángela Aguilar de montar encuentros con sus fans; ¿cuánto cobró para que la conocieran?

En redes sociales se ha asegurado que Ángela Aguilar tiene bots comprados para generarle comentarios positivos, pues desde su polémica relación concretada con Christian Nodal, el hate es algo que se hace presente todos los días en el espacio digital. Sin embargo, en esta ocasión se vuelve a sospechar de la cantante y su grupo de colaboradores, pues le acusan de montar los encuentros con sus fans.

¿Ángela Aguilar armó los encuentros con sus fanáticos en Estados Unidos?

En general las personas que han atacado a la hija de Pepe Aguilar tienen en su discurso que la mexicana ha pagado campañas para que se hable bien de ella en dicho espacio digital. Sin embargo, eso no está comprobado, aunque aprovecharon un evento en Estados Unidos para sacar de nueva cuenta dicha teoría a la luz.

Y la prueba que utilizan en las horas recientes es el encuentro con un usuario de TikTok que se hace llamar El Pollo Dorado. Este joven que reside en Dallas, documentó su asistencia al concierto de Ángela y cómo vivió el Meet and Greet. Incluso reveló que pagó cerca de 700 dólares por todo ello.

El video muestra cómo el joven vive su encuentro con la cantante, quien le reconoce como el chico que hace los tiktoks. Y es que en el contenido del fanático habla de Nodal y de Ángela, siempre apoyándolos aún cuando la opinión en general está en contra de ella.

¿Es cierto que Ángela Aguilar fracasó en su gira por Estados Unidos?

Este caso que sacaron a debate los usuarios de TikTok se refiere a un montaje, pues se ve totalmente forzado el encuentro y la interacción. Sin embargo, parece que todo se trató de una crítica más sin fundamento en contra de la joven cantante. Aunque, diversos reportes dictan que no se vendieron los boletos esperados por la familia y que aún los conciertos que no se cancelaron, tuvieron menos gente de lo que se confiaba en vender.