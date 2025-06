Pepe Aguilar condena la ola de odio contra su hija Angela en redes sociales

Después de mucho tiempo sin dar exclusiva a nadie, Pepe Aguilar recibió a Pati Chapoy para dar una entrevista a Ventaneando. Allí el jefe de la dinastía de este importante apellido habló sin ningún tipo de censura sobre todo lo que envolvió a su familia en los meses recientes. Obviamente la dinámica de la charla estuvo muy inclinada hacia su hija, pues Ángela Aguilar ha sido foco de ataques muy severos por parte de la prensa y sobre todo de la comunidad digital.

Poco a poco todos los protagonistas de esta historia dramática-amorosa han soltado el pasado y se abren hacia el público en general. Christian Nodal se nota más “suelto” en la interacción con los medios, hace unos días Ángela también dio exclusiva para TV Azteca y ahora es Pepe, que dijo esto a los micrófonos del mejor programa de espectáculos de México.

Pepe Aguilar estalla contra los ataques hacia Ángela Aguilar

En un cuestionamiento que evidentemente Pati Chapoy no dejaría pasar, le preguntó al músico de 56 años qué opinaba del odio (injusto desde los ojos de la conductora de Ventaneando) que recibió Ángela en las redes sociales:

“Yo creo que es una moda y es algo que pasa a nivel global. Esto morfeó (las redes sociales) a algo que acercaba a los fans con la gente que admiraban. Ahora se acercan solamente para mentarles la madre. Además, Pepe Aguilar remató diciendo: “Quien no me quiere escuchar, no me interesa en lo más mínimo… sobre todo si lo que quiere es ofender”.

En ese sentido, el mariachi indicó que uno no puede enfadarse con la gente que opina algo malo de él, pues si le hace caso a ese tipo de comentarios, solamente se enojaría en vano. Simplemente hay que dejarlo pasar y enfocarse en lo suyo, pues es imposible escapar de dicha situación.

¿Cuál es la relación entre Pepe Aguilar y su hija?

Aunque muchos rumores indicaron que las fricciones fueron altas desde las filtraciones de su relación con Gussy Lau, Pepe Aguilar se ve como un papá orgulloso y al pendiente de su hija. Incluso aunque en estos momentos no le produce música a “La Princesa de la música mexicana”, en esta entrevista quedó claro que no hay persona más al pendiente de Ángela Aguilar, que su padre.

