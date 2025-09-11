Ángela Aguilar “maltrata” a un fan y la tunden en redes sociales

Los integrantes de la familia Aguilar no logran salir de una polémica cuando ya están involucrados en otra. Ahora, Ángela Aguilar está siendo “funada” en redes sociales por supuestamente portarse grosera con un fan que se acercó a pedirle una foto.

A continuación, mira el video que está causando polémica y las reacciones.

Tras la polémica de Emiliano Aguilar y Christian Nodal, Pepe Aguilar sorprendió a sus seguidores con una transmisión en vivo TV Azteca [VIDEO] Mientras los seguidores de Pepe Aguilar esperaban una postura sobre la polémica con Emiliano Aguilar y Christian Nodal, el cantante de regional mexicano sorprendió con un ‘inocente’ video.

Tunden a Ángela Aguilar por ser grosera con un fan

En Instagram y TikTok está circulando un clip donde se muestra una breve interacción entre Ángela Aguilar y un fan. En el video, la cantante de regional mexicano está caminando hacia la parte trasera de una camioneta donde ya la están esperando. Justo antes de llegar, una persona la aborda y con ademanes le pide una foto.

Lo que está causando controversia es cómo reaccionó Ángela. Si bien la cantante se detuvo brevemente y volteó hacia la cámara del fan, no sonrió y se retiró inmediatamente hacia el vehículo. Cuando la persona volteó hacia atrás, Ángela ya se había alejado.

“Su soberbia es increíble”, dice una de las cuentas que han replicado el video. “El único que le quedaba y lo rechazó”, indica uno de los comentarios que se repiten en diferentes publicaciones.

También hay quienes están comparando la reacción de Ángela con la manera en que Cazzu trata a sus fans. De igual manera, hay personas que defienden a la cantante mexicana con el argumento de que en cualquier caso la criticarían.