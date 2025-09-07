Llenan redes sociales de Ángela Aguilar de mensajes de odio para Christian Nodal

Ángela Aguilar en conjunto con su familia, se han manifestado recurrentemente en contra de las detenciones que desde hace tiempo se vienen ejecutando por parte de la agencia de inmigración de Estados Unidos como parte del plan de gobierno de Donald Trump.

Ángela Aguilar incursionará en los boleros para su próximo álbum [VIDEO] Pati Chapoy tuvo una entrevista exclusiva con Ángela Aguilar, quien está preparando su próximo álbum, donde incursionará en los boleros, ¿qué la hizo cambiar?



De esta manera en una especie de filantropía, ha decidido que su gira solista Libre Corazón USA 2025, fuera parte de un proyecto para apoyar a los migrantes mexicanos que viven en Estados Unidos. Así es que por cada boleto vendido, se donará un dólar a su causa.

¿Cuáles son las críticas a Ángela Aguilar y Christian Nodal?

Las críticas señalaban que la donación de un dólar por cada boleto resultaba poco redituable para la causa migrante, esto se debe a que los conciertos que brindará tendrán lugar en teatros de pequeño formato.

Esto empeoró debido a las críticas a su concierto en el Hollywood Bowl junto con su papá Pepe y su hermano Leonardo. Ángela y su padre lanzaron un discurso que si bien pensaba que era inspirador, fue totalmente polémico ya que se presentaron como “migrantes legales”.

“Nací en Los Ángeles y mi padre dijo ayer que estaba muy orgulloso de ser mexicoamericano, un mexicoamericano legal”.

🚨 MALAS NOTICIAS | ÁNGELA AGUILAR cancela varias fechas de su gira “Libre Corazón Tour” en EE.UU. 😱💔



Por bajas ventas quedaron fuera conciertos en Pensilvania, Nueva Jersey, Misuri, Oklahoma, Carolina del Norte y Nuevo México.#AngelaAguilar #christianNodal #nodal #cazzu pic.twitter.com/R7nua15mQA — La Tía Sandra (@TuTiaSandra) September 5, 2025

Las polémicas no dejan de aparecer debido a que Christian Nodal está siendo juzgado en las redes ya que Cazzu lo señaló por no otorgar el permiso para que su hija Inti viaje con ella durante su gira.

¿Qué le dijo Christian Nodal a Adela Micha?

Christian Nodal desde que contrajo matrimonio con Ángela Aguilar, recibe recurrentemente mensajes de odio, pero estos se hicieron más recurrentes debido luego de una entrevista con Adela Micha, en la que aseguró que hay una campaña de bots pagados para escribir mensajes en contra de ella.

En las publicaciones de Ángela Aguilar de su cuenta de Instagram se pueden leer mensajes en los que le piden, por ejemplo, que “le diga a Nodal que ya firme el permiso de Inti para viajar”.