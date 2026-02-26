VIDEO | Acusan a Carmen Salinas de hacer rituales inhumanos y desata fuerte polémica en redes

Carmen Salinas volvió para convertirse en tendencia en todas las redes sociales luego de que, en un episodio del podcast de Penitencia, un interno identificado como “Beto” lanzó fuertes declaraciones sin pruebas en contra de la actriz mexicana. Debido a lo fuerte y polémico de las acusaciones, el clip se viralizó rápidamente, llamando la atención de miles y abriendo el debate sobre la credibilidad del testimonio y la responsabilidad de difundir este tipo de contenidos.

¿Qué dijeron sobre Carmen Salinas en el pódcast?

Durante la entrevista que se le hizo al recluso para el podcast, Beto narró episodios de su infancia y su presunto vínculo con personas del medio artístico. En ese contexto, mencionó a Carmen Salinas y señaló a la actriz de cometer acciones extremadamente delicadas relacionadas con supuestos rituales y actividades ilegales y abominables.

El Beto habla de como siendo abandonado en la calle desde niño lo compran personas con dinero para convertirlo en asesino y secuestrador.

Habla de varios personajes en la política y el medio artístico le pagaban, incluso para que les llevara bebés para sacrificios, entre ellos… pic.twitter.com/3wXgIirloO — 𝕭𝖗𝖊𝖓𝖓🖤🤍 (@Brenn0505) February 25, 2026

Mientras muchos se preocupan por las revelaciones que hizo el recluso, otros subrayan que no se presentaron pruebas que respalden esta información. Esto obviamente provocó un intenso debate en las redes sociales donde la gente cuestionó la veracidad del relato y el enorme impacto que podría tener difundir acusaciones graves sin evidencia.

El video editado y la reacción en redes

La polémica no termina ahí, pues luego de que el clip donde mencionan a Carmen Salinas se viralizara, usuarios detectaron que el fragmento donde se le menciona fue editado o eliminado del episodio disponible en YouTube. Sin embargo, fue una decisión que se tomó demasiado tarde, pues ya se había replicado en otras redes sociales acumulando miles de reproducciones.

Opiniones divididas en torno a las declaraciones de "Beto"

Las reacciones se dividieron, pues mientras algunos exigen que se abra una investigación para investigar cualquier declaración relacionada con estos posibles delitos, otros criticaron que se revivan las acusaciones contra una figura fallecida que no puede defenderse ante las declaraciones. Algunos otros cuestionaron la credibilidad del entrevistado y señalaron inconsistencias en su relato.

¿Por qué el nombre de Carmen Salinas genera tanto impacto?

Este tipo de declaraciones suele impactar a la mayoría de los mexicanos por tratarse de una figura tan querida y reconocida del cine, teatro y televisión mexicana, convirtiéndose en un personaje público cercano para varias generaciones. ¿Qué opinas?