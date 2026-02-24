¡En la misma cama! Alfredo Adame sorprende al revelar encuentro con Laura Bozzo

Una vez más, Alfredo Adame logra colarse y ser el centro de la conversación luego de que durante una entrevista revelara que su relación con Laura Bozzo dio un giro inesperado tras años de conflictos públicos. De acuerdo con lo que el mismo Adame dijo, después de las fuertes diferencias entre ambos, lograron reconciliarse en el lugar menos pensado… en la cama. Esto pone un cierre a uno de los pleitos más mediáticos de la televisión mexicana.

También te puede interesar: Muere atropellada exparticipante de La Voz Kids, a los 19 años de edad

¿Cómo inició el conflicto entre Alfredo Adame y Laura Bozzo?

La rivalidad entre ambos comenzó en 2018, cuando Laura Bozzo decidió hablar públicamente de las aspiraciones del actor. Alfredo no se iba a quedar callado ante sus declaraciones y fue así como comenzaron los comentarios entre ambos, escalando rápidamente en programas de televisión e entrevistas, convirtiéndose en un verdadero enfrentamiento mediático del cual todos estaban muy pendientes.

Sergio Sepúlveda explica, Con Peras y Manzanas, la alineación de los planetas y el frente frío 37

Pero la cosa no quedó ahí, pues años después el pleito escalaría a otro nivel, a uno mucho más tenso en 2020, cuando coincidieron en un programa de televisión conducido por Laura Bozzo. En un principio parecía tratarse de un intento de reconciliación entre ambos; sin embargo, todo terminó en una fuerte discusión frente a cámaras, donde ambos defendieron sus posturas y revivieron viejas discusiones.

Las acciones legales que marcaron su disputa

En una reciente entrevista, Adame recordó que incluso buscó la forma de proceder legalmente en contra de la conductora y que incluso llegó a platicar con algunos abogados del caso. Sin embargo, a pesar de los intentos, las acciones legales no prosperaron.

La reconciliación que nadie vio venir

En 2025 ambos personajes de la televisión volvieron a coincidir en un reality show y finalmente lograron limar asperezas. El actor dejó en claro que a partir de ese momento dejaron atrás las diferencias y retomaron una convivencia cordial que los llevó a terminar juntos en la cama. Hasta ahora Laura Bozzo no ha hablado públicamente sobre el tema, lo que permite las especulaciones entre seguidores y medios.