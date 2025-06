Adela Noriega: esto es a lo que se dedicaría después de dejar la televisión y nadie puede creerlo

El misterio que rodea a Adela Noriega no deja de crecer. Desde que decidió alejarse del ojo público hace más de una década, cualquier pista sobre su vida actual genera revuelo. Ahora, un nuevo rumor sobre su supuesto fallecimiento la volvió a poner en el centro de la escena. Sin embargo, esto no fue confirmado.

Todo apunta a que su día a día sería muy distinto al que muchos imaginan… y sí, tiene que ver con una profesión muy lejos de los reflectores.

¿Qué estaría haciendo Adela Noriega lejos de los foros de televisión?

Aunque ella nunca ha confirmado nada, versiones recientes aseguran que Adela se dedicó al negocio inmobiliario. Al parecer, habría invertido en propiedades tanto en México como en Estados Unidos, donde lleva una vida tranquila y completamente alejada del espectáculo.

Puede sonar increíble para quienes crecimos viéndola en telenovelas famosas, pero también tiene sentido: es una forma de trabajar que no exige exposición pública, le da estabilidad y, sobre todo, le permite vivir en paz.

¿Qué hay detrás de la supuesta reaparición de Adela en 2024?

A inicios de este año, una foto comenzó a circular en redes sociales como si fuera una “aparición reciente” de Adela caminando por Beverly Hills con su hermano. La imagen es real, pero no es nueva: fue tomada en 2009 por la agencia Grosby.

Aun así, bastó para que muchos pensaran que había vuelto a mostrarse en público, y el rumor se hizo viral en cuestión de horas.

Este tipo de confusiones no es nuevo en su caso. Como no hay información clara ni declaraciones oficiales, cualquier imagen, cualquier pista, se interpreta como una señal de regreso... aunque no lo sea.

En 2022, trascendió que se intentó convencerla para participar en un especial por el aniversario de Quinceañeras. La respuesta fue un no rotundo. Y eso solo reafirmó lo que ya sabíamos: si Adela decidió retirarse, lo hizo de verdad. Sin despedidas ni conferencias de prensa. Simplemente se fue.