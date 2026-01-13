Así habría confirmado Adrián Marcelo que le fueron infiel

Adrián Marcelo se volvió tendencia debido a que estaría atravesando por un presunto divorcio con Karina Puente y luego dar a conocer que se retiraba de la comedia. En torno a él todo han sido rumores.

En esta oportunidad es que el comediante volvió a llamar la atención debido a que compartió un mensaje sobre la lealtad, por lo que hay sospechas de que hubo una infidelidad.

¿Qué mensaje publicó Adrián Marcelo?

Lo primero que ocurrió es que Adrián Marcelo dejó a todos anonadados tras hacer comentarios en contra de su matrimonio. Por medio de Instagram es que habría dado a entender que las cosas no iban bien y le dijo a sus seguidores que no se casaran.“Los cuatro años más infelices de mi vida, los viví aquí, nunca se casen raza”.

El comediante no dijo más nada al respecto pero el tiempo que nombra pues son los mismos que lleva de casado con Karina, esto despertó los rumores de una posible separación entre ellos. El mensaje fue eliminado poco después por lo que causó más preocupación.

Así es que también se recordó el momento en el que Adrián había manifestado que su matrimonio se vio afectado por sus proyectos laborales, sobre todo por la polémica que surgió luego de su participación en un famoso reality show.

Luego de toda la confusión y de haber manifestado que se alejará de la comedia, es que volvió a reaparecer en Instagram con un mensaje en donde nombraba la lealtad. Así también agregó que durante mucho tiempo trabajó con personas que no sabían nada de los medios de comunicación.

Este es el comunicado del comediante.|Instagram

“En mi mente solo pensaba: No siempre estarás aquí. Te van a decir que la lealtad significa quedarse donde estás porque ahí les conviene que te quedes, no por otra cosa. ¿Qué tienes TÚ en la mente? ¿Dónde te ves? Eso es lo único que importa”, puntualizó.

Para finalizar su comunicado pues le dijo a sus fanáticos que jamás se rindieran y lucharan por perseguir sus sueños. “Persigue tus metas, a nadie le interesa que las consigas, en realidad solo a ti. Eso las vuelve singularmente gratificantes”,sentenció.

