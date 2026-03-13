Adriana Toval podría demandar al esposo de Ana Bárbara: “Lo tengo a él grabado en el hotel, tengo audios íntimos y una foto en el baño”

La redes sociales se han encendido luego de que la periodista originaria de Costa Rica, Adriana Toval, asegurara haber mantenido una relación con Ángel Muñoz, esposo de la cantante grupera Ana Bárbara. La mujer, quién supuestamente fue amante de la pareja de la reconocida artista, filtró unos audios en dónde Muñoz hace fuertes declaraciones sobre su esposa.

¿Qué dicen los audios que filtró Adriana Toval sobre Ángel Muñoz?

En la llamada que la periodista costarricense filtró el esposo de Ana Bárbara habla sobre dejar a la cantante (su esposa), quedarse con su casa e incluso decir que su relación funcionaria con la cantante si ella “no tuviera a sus hijos”. Por otra parte, el hombre menciona que se siente “minimizado” en esa familia. Esto sin duda ha generado una fuerte polémica en todas partes y una gran cantidad de opiniones. Sin embargo, la defensa legal de Ángel Muñoz ha señalado que los mensajes difundidos por parte de la periodista son “falsos, tendenciosos y carentes de sustento” además de que todo podría ser difamación por lo que le solicitan detener sus declaraciones.

¿Por qué Adriana Toval podría demandar a Ángel Muñoz?

En una entrevista la periodista Adriana dijo “Estamos considerando demandar a Ángel Muñoz por difamación” pues expresó que ella contaba con pruebas “Yo tengo más grabaciones, tengo más videos, lo tengo grabado a él en el hotel, tengo audios íntimos, tengo una foto en el baño donde él está semidesnudo”. Por otra parte, Adriana Toval envió un mensaje directo para Ángel en donde le expresó que la demandara y que “se dejara de juegos” ya que ella quería que un juez decidiera si las pruebas eran Inteligencia Artificial o no.

¿Cómo inició la relación entre Adriana Toval y Ángel Muñoz?

Según señala Adriana, el esposo de Ana Bárbara comenzó a llamarla por la madrugada “Sentí que había tensión sexual” fueron palabras de la periodista. La mujer dijo que Ángel le compró un vuelo para poder verse de forma física, sin embargo ella le dijo que no estaba segura de querer estar con él por lo que él le llamo llorando pues quería que Adriana fuera su novia a lo que ella accedió porque de acuerdo con sus declaraciones; “se enamoró”.

Hasta el momento Ana Bárbara no se ha pronunciado ante los audios filtrados por parte de Adriana Toval ni ha comentado algo sobre las declaraciones de la defensa legal de su esposo.