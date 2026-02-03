Tras la muerte de Yeison Jiménez, sale a la luz un fraude millonario; el cantante tampoco habría dejado testamento

La muerte de Yeison Jiménez en un trágico accidente de avión a principios de enero del 2026 cimbró al mundo del espectáculo y a sus seguidores. Sin embargo, a pocas semanas del fatal suceso, ha salido a la luz un proceso legal que el cantante enfrentaba como víctima de un fraude millonario ocurrido en 2021, cuyo dinero ahora su abogado busca recuperar en beneficio de los tres hijos que dejó en situación de vulnerabilidad.

¿Cómo fue el fraude millonario del que fue víctima Yeison Jiménez?

En entrevista exclusiva para Ventaneando, el representante legal del artista explicó que alrededor del año 2021, Jiménez fue estafado por varias personas en un negocio que superó el millón de dólares en Colombia. Tras detectarse el fraude, se activaron las investigaciones correspondientes que permitieron judicializar a los responsables.

Estas personas fueron condenadas por un juez de la República, se les impusieron penas bastante altas y actualmente se encuentran recluidas de su libertad, detalló el abogado.

No obstante, aunque la parte penal del proceso ya concluyó, la reparación del daño económico no se había completado. Conforme a la ley colombiana, una vez dictada la condena, la víctima puede iniciar un incidente de reparación para recuperar los perjuicios ocasionados.

“Actualmente nos encontramos en esa etapa procesal”, explicó. Una audiencia estaba programada para el 1 de diciembre, pero fue reprogramada para el tercer mes de 2026.

¿Yeison Jiménez dejó testamento y cómo se repartirán sus bienes? Esto reveló el abogado del cantante

En el ámbito patrimonial, el abogado también abordó el legado que dejó Yeison Jiménez. Confirmó que el cantante no dejó un testamento formal. “A sus 34 años, no se imaginaba una muerte cercana”, lamentó. Sin embargo, aclaró que el artista contaba con una organización empresarial sólida que le permitió consolidar negocios en distintos sectores como la música, bienes raíces, finanzas, entretenimiento e incluso agricultura.

De acuerdo con la legislación colombiana, al no existir testamento, deberá aperturarse un proceso de sucesión. En este escenario, el 50% del patrimonio correspondería a su cónyuge y el otro 50% sería destinado a sus descendientes, en este caso, sus tres hijos menores de edad.

Finalmente, el abogado adelantó que en una próxima entrega dará detalles sobre el informe de la Aeronáutica Civil de Colombia, el cual esclarece las causas del accidente aéreo que cobró la vida del cantante y de las personas que lo acompañaban.