¿Murió AimeP3? Reportan su fallecimiento: “no se vale jugar con la vida de las personas”

El mal uso de las redes sociales puede dar lugar a diferentes situaciones que podrían lastimar a terceros. Es en este punto que recientemente, algunas plataformas se inundaron con publicaciones en las que se reportaba el fallecimiento de la influencer mexicana AimeP3, pero parece que no todo es lo que parece.

¿Qué le pasó a AimeP3?

De acuerdo con lo que se ha podido observar en redes sociales como Facebook e Instagram, posteos con la imagen de AimeP3 se teñían de luto y “confirmaban” el fallecimiento de la querida creadora de contenido. Incluso, algunas publicaciones daban a conocer en qué lugar sería velada, una versión que rápidamente se viralizó y llevó a muchas personas lamentar lo sucedido.

Afortunadamente, la “noticia” que sorprendió a muchos internautas que siguen a la reconocida influencer terminó siendo una Fake news.

¿Qué dijo AimeP3 sobre la versión de su muerte?

Mediante el uso de sus redes sociales, fue la propia AimeP3 la encargada de desmentir los posteos que señalaban que ella había fallecido. La creadora de contenido tuvo que enfrentar, como le ha ocurrido a otras personas públicas, la falsa noticia de su muerte.

“Una vez más está página MAL INFORMANDO a la comunidad sobre el supuesto “Fallecimiento” de mi persona, una vez quizá si por mame pero una, otra y otra vez ya basta no se vale jugar con la vida de las personas y menos con la mía les pido de favor reportar la página por estar haciendo noticias falsas y más lucrando con mi vida”, sentenció AimeP3 en sus redes sociales.

La creadora de contenido también estuvo activa en sus redes sociales, lo que dejó totalmente claro entre usuarios que AimeP3 estaría totalmente enfocada con la reciente llegada de su bebé. No obstante, se dice que ha tenido complicaciones de salud tras la cesárea a la que se sometió para ser madre.

