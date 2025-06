Aislinn Derbez habla del divorcio de sus padres y rompe en llanto

Aislinn Derbez es la hija mayor de Eugenio Derbez y además de ser una reconocida actriz, también ha comenzado con un proyecto de podcast y de creación de contenido en las redes sociales, en donde se le escucha hablar de diversos temas relacionados con su familia y su crecimiento personal.

Recientemente la famosa declaró algunos de los eventos traumáticos que vivió durante su infancia, y es que de acuerdo con la artista existía un ambiente muy hostil entre sus padres, lo que marcó un antes y un después en su vida pues tuvo heridas emocionales que continuaban afectándole ya siendo adulta.

¿Qué dijo Aislinn Derbez sobre la relación entre sus padres?

La famosa confesó durante un podcast al que fue invitada llamado ‘Se Regalan Dudas’ que a pesar de que es una celebridad su vida no es perfecta, especialmente por lo que vivió durante su infancia ya que las constantes peleas entre Eugenio Derbez y la madre de Aislinn hacían sentir a la famosa en una posición complicada, pues la hacían parte de la confrontación.

Te puede interesar: Joven se encuentra a Eugenio Derbez en Los Ángeles, así reaccionó el actor

“Yo tuve unos papás que se odiaban a un nivel que no te puedes imaginar... yo era el teléfono descompuesto cuando no querían hablar entre ellos... empiezas a crear una fantasía, piensas que a ti no te va a pasar”, explicó la actriz a punto de romper en llanto.

Además, Aislinn Derbez también explicó que se entrega totalmente en sus relaciones amorosas y que hace de todo para que las cosas funcionen pues no quiere repetir los patrones de sus padres, aunque no está bien “desvivirse por todo”, por lo que aseguró que es algo que debe trabajar en terapia.

¿Quién es la mamá de Aislinn Derbez?

La madre de Aislinn es Gabriela Michel, una de las actrices de doblaje más conocidas y talentosas de México, quien ha sido voz de personajes de diferentes series y películas, además de que ha sido la voz de instituciones federales y directora de escena del programa de Xavier López ‘Chabelo’.