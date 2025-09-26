¿La relación entre Susana Zabaleta y Ricardo Pérez llega a su fin? Esta fue la impactante relación

La historia de amor entre Susana Zabaleta y Ricardo Pérez sigue siendo una de las más analizadas en la actualidad. Desde que decidieron oficializar su relación, la cantante y el standupero fueron el blanco de críticas y ahora, la reconocida astróloga Mhoni Vidente predice el fin de su amor.

Susana Zabaleta asegura que la actitud de Ricardo Pérez es porque la quiere cuidar [VIDEO] Ricardo Pérez y Susana Zabaleta han tenido encuentros desafortunados con la prensa y el comediante ha llegado a hablar despectivamente de los medios de comunicación.

La diferencia de edad entre Susana Zabaleta y Ricardo Pérez fue el primer tema sobre el cual les llovieron las críticas, pero no ha sido el único. La pareja lleva un par de semanas en donde el choque con los medios de comunicación y rumores de infidelidad los hunden en grandes polémicas.

¿Qué polémicas rodean a Susana Zabaleta y Ricardo Pérez?

Luego de haber sido criticados por la diferencia de edad que existe entre Susana Zabaleta y Ricardo Pérez, la pareja siguió mostrando en redes sociales los momentos felices que compartían juntos. Sin embargo, rumores de que el standupero se masajeaba con su ex novia pusieron la palabra “infidelidad” en medio de los dos.

Luego, un tropezón de Susana Zabaleta ante el abordaje de reporteros en el Aeropuerto de Ciudad de México le dio inicio a un nuevo capítulo. Ricardo Pérez se mostró molesto con los medios de comunicación y comenzó una “pelea” con la prensa que derivó en abucheos por parte de reporteros hacia la cantante.

¿Se acaba el amor entre Susana Zabaleta y Ricardo Pérez?

Ante lo sucedido, los medios de comunicación siguen muy de cerca la relación sentimental entre Susana Zabaleta y Ricardo Pérez, mientras en las redes sociales siguen apareciendo críticas hacia ellos. Es en este marco que la reconocida astróloga Mhoni Vidente dejó una predicción que sacude a la opinión pública.

“Aquí la que perdió es Susana Zabaleta”, sentenció la astróloga y defendió a los medios de comunicación por los beneficios para la carrera de los artistas. Sin embargo, predijo el final del amor entre Susana Zabaleta y Ricardo Pérez con una contundente frase: “Les doy tres segundos para que terminen. Les falta casi nada”.

