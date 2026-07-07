Chef Diego Niño de MasterChef 24/7: “Casi todo se puede cocinar en la freidora de aire”

La tecnología es una gran aliada para la cocina, pues en la actualidad ya existen una infinidad de electrodomésticos que facilitan las preparaciones y se pueden adaptar a muchísimas recetas. Es el caso de la freidora de aire, una herramienta que el Chef Diego Niño de MasterChef 24/7 considera como excepcional porque se puede hacer casi cualquier platillo en mucho menos tiempo que en el horno tradicional.

Así lo explicó durante su clase en la cocina más famosa de México, en donde en menos de 2 horas, el "Maestro del fuego" les enseñó a hacer waffles con toppings dulces y complementos salados que se cocieron en la "air fryer". Y una vez que pasaron a la degustación de los platillos, el Chef Diego mencionó que este aparato es perfecto para preparar de todo.

"En la freidora de aire se puede cocinar todo, ¿ya vieron? Nosotros lo hicimos", apuntó el experto.

7 alimentos que puedes cocinar en una freidora de aire y quizá no lo sabías

Contrario a lo que muchas personas piensas, las "air fryer" no solo sirven para hacer comida rápida ni ingredientes fritos, también es posible darle cocción a una infinidad de alimentos, ya sea como plato principal o como complementos. La clave está en elegir las presentaciones correctas y poner una temperatura adecuada para que el resultado sea uniforme y delicioso.



Proteínas animales . Pollo, pescado, carne de res y carne de cerdo.

. Pollo, pescado, carne de res y carne de cerdo. Vegetales . Zanahoria, brócoli, calabazas, pimientos, espárragos (pueden coserse por completo o solo darles una "rostizada" para guarnición.

. Zanahoria, brócoli, calabazas, pimientos, espárragos (pueden coserse por completo o solo darles una "rostizada" para guarnición. Snacks salados . Papas a la francesa, gajos de camote o papitas cambray.

. Papas a la francesa, gajos de camote o papitas cambray. Antojitos salados . Quesadillas, burritos o hasta empanadas.

. Quesadillas, burritos o hasta empanadas. Pan y repostería . Galletas, brownies, pastelitos y pan.

. Galletas, brownies, pastelitos y pan. Botanas y alimentos congelados. Nuggets, alitas, boneless.

La freidora de aire es una gran herramienta para cocinar en menos tiempo|Canva

Por si fuera poco, una enorme ventaja que tienen las freidoras y hornos de aire es que no requieren de tanto aceite como en las preparaciones tradicionales, pues su tecnología es perfectamente capaz de sustituirla. Por lo que así como los cocineros de MasterChef 24/7, se puede reemplazar al aceite vegetal líquido por una versión en aerosol para solo impregnar con una cantidad mínima de grasa.

