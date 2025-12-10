Hospitalizan a Aislinn Derbez después de la muerte de su mamá; esto se sabe sobre su salud

La vida no para de golpear a Aislinn Derbez, dicho así por ella misma. La actriz, comediante e influencer subió hace unos minutos una foto en el hospital. La primera imagen presumió la canalización de lo que fue una cirugía que ya no podía postergar. Justamente en las siguientes historias, la hija de Eugenio Derbez explicó lo que estaba ocurriendo. Este es su estado de salud a unos días del fallecimiento de Gabriela Michel.

¿Qué le pasó a Aislinn Derbez para terminar en el hospital?

Obviamente existe un nervio particular alrededor de lo que rodea a la actriz mexicana, pues vivir el luto de una pérdida tan fuerte como la que le pasó, no es sencillo de sobrellevar. Ante eso, su cuenta de Instagram primero emitió una foto donde se le veía canalizada en una cama de hospital. Y dado que en los últimos días han existido rumores alrededor de su estado físico, las alarmas se encendieron.

Sin embargo, lo que tranquilizó un poco a sus seguidores fue que las explicaciones también se expresaron vía historia de dicha red social y allí ella informó lo siguiente. “Se me juntaron muchas cosas complejas para digerir en poco tiempo. Una remodelación y mudanza difícil, la muerte de mi mamá… una cirugía que llevaba postergando más de un año (por miedo)... temas de trabajo, entre muchas otras cosas… todo en menos de un mes”.

Ante eso, la famosa de 39 años indicó que dentro de todo lo malo, las personas cercanas (a las que ella llama tribu) le han ofrecido soporte y cariño. Por ello, ha logrado salir del bache y también invitó a los suyos a no llevar este tipo de procesos solos.

¿La familia le ha ofrecido su apoyo a Aislinn Derbez?

Justamente en la última serie de publicaciones compartidas hay una especial donde sale Vadhir Derbez llevándole el desayuno, mientras la propia Aislinn se encuentra en la cama. Ante eso, parte del mensaje compartido por la hija de Gabriela Michel, indicó que “lo más importante es que ese crecimiento, potencial y belleza que surgen después del caos es gracias a la tribu que me acompaña y herramientas que me sostienen. Y por eso me siento profundamente agradecida”.