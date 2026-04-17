Alberto del Río “El Patrón” reapareció y dio un mensaje que indignó a muchos

La polémica se desató cuando Alberto del Río "El Patrón" reapareció en redes sociales para confirmar su presentación en un evento de Lucha Libre en el mes de mayo. Esto ocurriendo días después de que evitó el juicio por violencia familiar ejercida sobre su esposa Mary Carmen, quien en un principio no quería aceptar el acuerdo monetario que propuso la parte legal del luchador de San Luis Potosí. Esto se sabe.

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¿Alberto del Río vive en total libertad?

Hace unos días uno de los tópicos de su detención era la continuación de la denuncia que emitió su esposa contra el luchador de 48 años. En un inicio la que fuera su pareja desde hace 3 años no quería aceptar el arreglo monetario que la defensa proponía, según fuentes, por iniciativa de la familia de Alberto del Río.

Sin embargo, con el anuncio del regreso del luchador profesional a los encordados, muchos se indignaron con el agresor, pues puede vivir su vida en completa libertad. Ante eso, se debe aclarar que Del Río tiene ciertas limitaciones, entre las que están el no acercarse a su esposa y no salir del país. Esto gracias al acuerdo por suspensión condicional del proceso legal en el que estaba involucrado tras confirmarse la agresión doméstica que ejerció sobre Mary Carmen.

Aunque el mensaje no lo compartió en sus redes sociales, quien sí lo hizo fue el sitio donde será el evento luchístico. Esto dijo el luchador “Amigos, ¿Cómo están?... solamente para confirmarles que nos vemos, tenemos una cita este 1 de mayo en Monterrey, Nuevo León. Grandes estrellas de la baraja luchística nacional, internacional y sobre todo la presencia del más grande de todos los tiempos: Alberto del Río”.

#sanluispotosi #luchalibre #albertodelrio #chismeconcontexto ♬ sonido original - ¡BOFO! ¿QUE PLAN? @bofo.que.plan 🔥 ¡Alberto del Río regresa al ring y otra vez está en boca de todos! El luchador potosino Alberto del Río volvió a encender la conversación en redes tras confirmar que regresa a los encordados… y sí, la polémica lo sigue acompañando. A través de un video difundido por una promotora en Monterrey, “El Patrón” anunció que estará presente el próximo 1 de mayo, donde formará parte de la lucha estelar. Fiel a su estilo, no perdió la oportunidad de decir que es “el más grande de todos los tiempos”. 📍 Este regreso ocurre apenas días después de que el luchador saliera en libertad el pasado 11 de abril, luego de haber estado detenido en el penal de La Pila, en San Luis Potosí, por un proceso legal relacionado con violencia intrafamiliar. Actualmente, continúa su proceso en libertad bajo ciertas condiciones. 💥 Para esta función en Monterrey, compartirá cartel con grandes nombres como L.A. Park, Cibernético y Dr. Wagner Jr., en un evento que también rendirá homenaje a su padre, el legendario Dos Caras. 👀 Además, el evento contará con talento como Fresero Jr., Villano V Jr., Hijo de Dos Caras, Hijo de Silver King, Pimpinela Escarlata y Mamba. ⚠️ Cabe recordar que, tras su detención, la empresa The Crash Lucha Libre decidió bajarlo de una función en Tijuana, dejando claro su rechazo a cualquier tipo de violencia fuera del ring. 🎤 El regreso ya está confirmado… pero la pregunta es: ¿La gente lo va a apoyar o lo va a cancelar? #bofoquéplan

¿Cuántas esposas ha tenido Alberto del Río?

Aunque se han confirmado y rumorado muchas mujeres en la vida del luchador mexicano, solamente contrajo matrimonio en dos oportunidades. La primera vez que se casó fue con Ángela Velkei, esto desde el 2011 hasta el 2016. Y la segunda precisamente fue con Mary Carmen, con quien se asegura se casó desde el 2023-24. Aunque lo cierto es que no hay registro oficial de que contrajeran matrimonio, la oriunda de San Luis se hizo cargo de los hijos del Patrón, pues Ángela falleció en el 2022.