Familia de Alberto ‘El Patrón’ buscaría el perdón de su esposa, Mary Carmen Rodríguez

El caso contra ‘El Patrón’ se encuentra en momentos claves tras su detención por ejercer violencia sobre su esposa. La propia mujer fue la que llamó a emergencias para pedir auxilio por las actitudes y acciones que el hombre ejerció en modo violento contra ella. En estos momentos, la familia del luchador profesional quiere llegar a un acuerdo extrajudicial… pero la postura de Mary Carmen Rodriguez Lucero es negar esa opción.

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¿Cuánto dinero le ofrecieron a la esposa de Alberto ‘El Patrón’?

Lo mediático del caso sigue su marcha tras todo lo sucedido en las horas posteriores. Al confirmarse la detención, se indica que la familia (por medio del cuerpo legal del luchador) está ofreciendo poco más de un millón de pesos para pagar el daño causado y así, Alberto salga de la prisión. Esta información fue comunicada por el periodista Lalo Carrillo.

En ese contexto, lo que se busca evitar es que el nacido en San Luis Potosí se enfrente a un juicio que le podría costar hasta 7 años de prisión, por la violencia familiar de la que se le culpabiliza. Y es que las autoridades mexicanas rectificaron las denuncias de Mary Carmen, quien por el momento negó toda posibilidad de acuerdo económico.

Y es que Flor Rubio compartió en televisión nacional el mensaje que le envió la esposa de Alberto del Río: “Para mí, no hay alguna cantidad que valga mi seguridad, mi vida, y lo que no quiero es que se me perjudique”. En ese sentido, los días siguen siendo claves para un hombre del que se tienen antecedentes violentos en dos países.

¿Alberto ‘El Patrón’ tiene antecedentes por violencia?

Dado que el luchador profesional es un hombre que ha vivido en Estados Unidos y en México, se tiene antecedentes en ambos países. Aunque algunas denuncias se desestimaron en el proceso, tiene otras confirmadas, esto dicho por la propia Fiscalía. Es por eso que la familia está viendo con urgencia pedir el perdón de Mary Carmen, quien es esposa de Alberto desde hace 3 años.