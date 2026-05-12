El glass skin o piel de cristal ha dejado de ser una tendencia exclusiva del K-Beauty y ahora se ha convertido en el estándar de oro en las pasarelas de alta costura de ciudades como Nueva York o París.

Este tipo de acabado simula una superficie translúcida, pulida, ultra hidratada y tan reflectante que el rostro parece tener la misma textura que un vidrio fino.

A diferencia de las pieles que aplican iluminadores para conseguir este efecto y que pueden verse pesados bajo las luces de la pasarela, el efecto que hoy te compartimos es resultado de un minucioso trabajo de preparación de la piel.

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Los 3 secretos del glass skin de pasarela

Lo que vemos lucir a las modelos más famosas desde nuestras pantallas es un método que transforma la textura de la piel desde sus capas más profundas y permite que la luz rebote de manera uniforme.

Para conseguir este impacto visual, pese a tener al frente cámaras de alta definición, se aplican técnicas híbridas que fusionan la dermatología avanzada con el maquillaje estratégico.

La piel de cristal se enfoca en lucir natural y luminosa|Pexels: AI25.Studio Studio

Los 3 secretos mejores guardados de la piel de cristal que lucen las estrellas son:

La regla del 70/30

Los maquilladores de pasarela dedican el 70% del tiempo a masajear, exfoliar e hidratar el rostro, dejando solo el 30% para el maquillaje; lo que resulta en una piel perfectamente elástica y pulida que solo requiere de una cobertura mínima.

Saturación por capas y mists bióticos

En lugar de aplicar una sola crema pesada, se aplican muchas capas finas de esencias hidrotaladas y brumas con pro vitamina B5.

Esto ayuda a generar un efecto de piel rellena que sella la humedad sin aportar una textura oleosa o demasiado pesada.

Los secretos para tener una piel de cristal digna de la pasarela|Pexels: Shobhit Bajpai

Fórmulas líquidas y exclusión de polvo

En este tipo de preparación, están estrictamente prohibidos los productos en polvo. El rubor, los contornos y los puntos de luz se trabajan exclusivamente con texturas fluidas o en crema que se funden de forma orgánica y simulan el brillo natural de una piel joven.

