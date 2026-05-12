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TV Azteca y Ricardo Salinas te llevan al concierto de PEQUEÑOS MUSICAL

¿Quieres vivir una noche inolvidable en el concierto de Pequeños Musical? ¡Te decimos cómo puedes asistir!

pequeños musical concierto arena cdmx
|Crédito: Instagram @pequeñosmusicaloficial

Vive una noche mágica e inolvidable coreando los mejores éxitos de PEQUEÑOS MUSICAL este viernes 22 de mayo en la Arena CDMX a las 21:00 hrs. Ricardo Salinas junto a TV Azteca quieren llevarte a vivir este concierto único y tienen pases tripes para ti.

Lo único que tienes que hacer es entrar a tu cuenta de Instagram y seguir la cuenta de Ricardo Salinas y María Laura Medina. Llena el siguiente formulario y si eres uno de los afortunados, nos contactaremos contigo para que puedas recoger tus boletos.

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