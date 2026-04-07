Alejandro Sanz confirmó nueva relación con esta famosa actriz

En medio de rumores que siguen frescos donde se le atribuyen características coquetas, Alejandro Sanz confirmó una nueva relación tras unos meses de romper vínculo afectivo con Candela Márquez. Incluso la ex ya emitió un comunicado para hablar del asunto. Sin embargo, muchos reaccionaron emocionados, al enterarse que la nueva cautivadora del corazón del español es la actriz, Stephanie Cayo.

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¿Quién es la nueva pareja de Alejandro Sanz?

Hace unos meses se habló demasiado del cantante español, pues tras algunas experiencias que tuvo Sanz con Shakira, en medio de su relación con Candela Márquez… muchos lo criticaron por la complicidad que evidenció con una “gran amiga”. Y es que en medio de múltiples rumores, fueron esas fechas donde se confirmó el final de relación entre Alejandro Sanz y su ex pareja española.

Ahora, instalados ya en el cuarto mes del 2026, se oficializó y se hizo ruido alrededor de la nueva pareja de Alejandro, que es una actriz española de 37 años de edad. La también modelo es reconocida en días recientes por su participación en una producción de Netflix, por lo que su nombre ha estado en tendencia de diversas maneras.

Stephanie Cayo presumió en sus redes sociales que vivió un momento de intimidad con su novio, esto en un prefestejo del cumpleaños 38 de la nacida en Perú. En las imágenes se ve a la pareja en medio de las celebraciones ocurridas el fin de semana santo. Este vínculo se “cocinó” desde inicio del 2026, pero en los días recientes se hizo completamente oficial una relación envuelta con su debida polémica.

¿Qué dijo Candela Márquez de la nueva pareja de Alejandro Sanz?

En medio de los rumores que se construían alrededor de la nueva relación, evidentemente se hablaba de Candela, quien según reportes de algunos insiders… no estaba nada contenta con el anuncio. Se indica que Sanz tenía a Cayo como parte de sus amigas desde hace tiempo. Y ahora, ya oficializaron su relación, por ello se argumenta que Márquez dejó esta reflexión para hablar del caso.

“A veces se intenta poner etiquetas o comparar… pero la realidad es que cada uno de nosotros somos únicos. Diferentes historias, diferentes formas de sentir… y todas igual de válidas. Hay cosas más bonitas que juzgar. Cuando elegimos el amor y el respeto… la vida siempre nos lo devuelve”.