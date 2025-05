Alejandro Sanz lanza polémico mensaje a Shakira en medio de su relación con Candela Márquez

Una de las cosas que llamaron la atención de los invitados de Shakira para su gira en los Estados Unidos fue la participación de Alejandro Sanz. El español y la colombiana tienen una historia particular que resaltó bastante en las horas recientes, esto aunado a la publicación de agradecimiento de parte del cantautor español por ser parte de la gira mundial de la barranquillera.

Este reencuentro se llevó a cabo el pasado 14 de mayo, esto cuando Shakira visitó Carolina del Norte en suelo estadounidense. Allí una de las cosas que más se esperaba era que cantaran de nueva cuenta “La Tortura”, situación que no ocurría desde hace seis años. Pero no solo compartieron escenario, sino emociones bastante fuertes.

¿Alejandro Sanz y Shakira quisieron algo más que una amistad?

Se dice entre los rumores del entorno que Alejandro y Shakira tuvieron un interés amoroso en el pasado, situación que no habría sido permitida por el español en su tiempo. En estos momentos la colombiana vive sin ataduras en cuanto a relaciones, mientras que Sanz tiene como pareja a la actriz española, Candela Márquez.

Lo que causó controversia en redes sociales no fue el parecido de su novia con ‘Shak’, ni el que el cantante le agradeciera participar de este evento. Lo que causó intriga fue que la descripción de esa publicación dictaba: "¿cómo resumo mi noche de ayer? Shaki, te digo la verdad, si la vida es bonita, tú y ella sois tan parecidas”.

¿Candela Márquez respondió algo ante estas palabras?

La respuesta inmediata es que no hay ningún informe de respuesta de la actual pareja de Alejandro Sanz. Aunque muchos dicen que es una muy bonita descripción, otros dictaminan que no es posible que sea tan amoroso con una gran amiga/colega. Y esto se puso todavía más grave porque en otras fotos compartidas en Instagram, donde aparece Candela, el español dijo esto: “Shaki: ¿te digo la verdad?… Ni con todo el café de Colombia me quito tu aroma”.

