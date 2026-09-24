Aleks Syntek convierte su nueva canción urbana en reproducciones y sorprende con repunte en Spotify

Tras la polémica participación del cantante mexicano Aleks Syntek en las celebraciones de las fiestas patrias su nombre comenzó a colocarse dentro de la conversaciones digital y titulares provocando que comenzara a modificarse sus números musicales. De acuerdo con datos de Chartmetric y SpotifyTracked difundidos recientemente, la audiencia diaria del cantante registró un incremento de alrededor de 630% durante la ola de viralidad que ha protagonizado en los últimos días. Además, su perfil llegó a superar los 6.9 millones de oyentes mensuales.

Según la información difundida su tema “Duele el amor” el cual consta de una colaboración con Ana Torroja ha registrado un crecimiento importante dentro de la plataforma musical registrando aproximadamente 951 mil reproducciones en un solo día en Spotify Méxic.

Asimismo, el crecimiento también se observa en varias canciones que forman parte de su catálogo artistico, Según registros de Kworb: “Duele el Amor” acumulaba más de 308 millones de reproducciones, mientras que “Corazones Invencibles” superaba los 130 millones, “Sexo, Pudor y Lágrimas” rebasaba los 128 millones e “Intocable” se acercaba a los 114 millones.

¿Cuál es la nueva canción urbana de Aleks Syntek?

En medio de esta etapa de exposición, Aleks Syntek también sorprendió al incursionar de manera directa en el reguetón con una nueva canción titulada “Masepum”, y esta nueva faceta ha llamado la atención de sus seguidores y de ajenos, ya que en el cantante ha destacado por sus declaraciones contra este géneros e incluso del trabajo de algunos colegas.

“Masepum” fue presentado en septiembre de este 2026 y cuenta con la participación de los españoles Moncho Chavea y Ruko, marcando una nueva exploración musical para el intérprete mexicano, el adelanto que fue presentado en su cuenta de Instagram nos muestra que empieza con una mezcla de su reconocido coro de su tema: “De noche en la ciudad”.

Cabe destacar que mientras sus declaraciones continúan generando conversación, Syntek también busca llevar esa atención hacia su música con una producción que se aleja del sonido pop que durante décadas ha caracterizado buena parte de su carrera, incluso este 24 de este mes su nuevo tema ya está disponible para escucharse lo que ha cuestionado en oyentes si este material alcanzará popularidad y los números que han registrado sus anteriores éxitos y los cuales fueron modificados sus números recientemente.