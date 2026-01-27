“La gente solo puede escupir lo que trae adentro”: Alessandra Rosaldo EXPLOTA ante las críticas dirigidas a su hija Aitana Derbez

Vadhir Derbez , hijo de Eugenio Derbez , subió un video a sus redes sociales en el que cocinaba un panqué de plátano con su hermana Aitana Derbez . En dicho video ambos se ven muy felices cocinando. Sin embargo, muchos internautas utilizaron los comentarios para hablar del físico de Aitana y criticarla. Ante esto, su familia salió a defenderla, aquí te contamos lo que respondieron.

¿Qué respondió Alessandra Rosaldo ante las críticas dirigidas a su hija Aitana Derbez?

Una de las respuestas que Alessandra Rosaldo , integrante de Sentidos Opuestos, dió ante las críticas que las personas lanzaron en redes sociales a su pequeña hija Aitana Derbez juzgando su físico, fue que la gente solo puede “escupir lo que trae adentro”. Por su parte reiteró que ella sabe muy bien quién es su hija y los talentos que tiene. Dijo que la relación que Vadhir y Aitana mantienen como hermanos es espectacular, “estar con ellos es de verdad derretirte de amor”, dijo Alessandra.

Por su parte Vadhir Derbez defendió a Aitana de las críticas que las personas hicieron de ella, como el de una usuaria que cuestionó a la pequeña por traer puestas uñas postizas. Por su parte, Vadhir dió “me gusta” a comentarios de otras personas que también defendían a su hermana. Otras críticas también juzgaron que la pequeña hablará en inglés. Por otro lado, Vadhir subió junto a Aitana cantando el famoso tema “Golden” de la película Kpop Demon Hunters, mismo por el cuál la pequeña recibió críticas negativas, pero también donde muchos otros usuarios respondieron con comentarios positivos defendiendola.

¿Cómo es la relación de Alessandra Rosaldo con los hijos de Eugenio Derbez?

La relación entre los hijos de Eugenio Derbez (Aislinn Derbez, José Eduardo Derbez y Vadhir Derbez) y Alessandra Rosaldo es buena, cordial y respetuosa. La artista ha compartido muchos momentos con cada uno de ellos, pues asisten juntos no solo a eventos sociales sino a viajes en familia y se apoyan mutuamente en sus carreras. Por su parte, los tres hijos de Eugenio cuidan y protegen mucho a Aitana, demostrando su hermandad y amor por la pequeña.

A pesar de algunas críticas la relación de la familia ha generado muchos fans debido a la relación de todos ya que cada uno tiene una personalidad y sentido del humor único, con el que el público se identifica y apoya.