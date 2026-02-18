Alex Fernández dedica emotivo mensaje a Vicente Fernández

Este 17 de febrero la dinastía Fernández utilizó sus redes sociales para recordar a Vicente Fernández ya que este día se conmemoraba el nacimiento del “Rey de la música ranchera”, tanto sus hijos como nietos dedicaron emotivas palabras junto con imágenes inéditas del originario de Jalisco, sin embargo, la publicación que más destacó fue la de Alex Fernández hijo de “El Potrillo”.

Alex Fernández quien ha empezado a posicionarse dentro de la musical regional mexicana fue también reconocido por tener una relación cercana con su abuelo, al grado que el patriarca de los Fernández fue su principal maestro y apoyo para impulsarlo como cantante, así que su dedicatoria significó bastante para sus seguidores.

En la publicación que colgó Alex en su cuenta de Instagram se ve una imagen de Vicente Fernández portando un conjunto color camel, botas y sombrero junto a un pequeño becerro blanco, en su descripción le dedicó una felicitación hasta el cielo, la cual fue aplaudida por fans y reconocieron que Don Vicente "sigue siendo el rey... eterno".

No estás aquí, pero sigues estando. Feliz cumpleaños hasta el cielo, Tata”

¿Cómo era la relación de Vicente Fernández con su nieto Alex, hijo de "El Potrillo"?

En diversas entrevistas Alex Fernández ha expresado públicamente que la relación que tenía con su abuelo siempre fue muy estrecha ya que él fue su maestro e impulsor, según el mexicano un día antes de un 10 de mayo Vicente Fernández reunió a todos sus nietos para grabar una canción para las mamás y cuando lo escuchó le dijo que quería lanzarlo como artista, desde ahí Alex comenzó a recibir consejos sobre cómo educar su voz, comportarse en el escenario, cómo manejar al público, cómo hablar frente a las cámaras y hasta cómo manejar sus redes sociales.

Asimismo, esa conexión y admiración se vio reflejada arriba del escenario cuando Alex y Alejandro unieron su voz en un homenaje dedicado a Vicente Fernández quien más tarde se unió a la interpretación de los Fernández, esta fusión cumplió el sueño de varios fans al ver tres generaciones juntas.