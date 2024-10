Alejandro Fernández terminó el disco de éxitos de Vicente Fernández

Alejandro Fernández tenía un proyecto pendiente con su padre que, por fin, está listo. De esto nos habló ‘El Potrillo’ en exclusiva para Ventaneando.

¿Qué dijo Alejandro Fernández?

El cantante declaró que “es un proyecto que ya venía cocinando desde hace mucho tiempo con mi papá en vida. Habíamos platicado, yo quería que él fuera el productor y tengo por ahí una carta que yo creo que en el disco la vamos a meter en el arte, en donde él con su puño y letra me ponía las canciones que consideraba tenía que cantar”.

“Nunca supe en la camisa en que me metí por todo el peso que tiene este proyecto que, quiero dejar bien claro, son éxitos de mi padre que con mucha dignidad voy a tratar de cantar” agregó Alejandro Fernández.

¿Quién es el arreglista?

Edén Muñoz es el encargado de los arreglos de estos temas con los cuales el intérprete desea llegar a las nuevas generaciones con los sonidos que hoy son parte del regional mexicano, pero conservando el sello de la Familia Fernández.

“Mi padre tenía una voz muy peculiar y una forma de cantar muy particular. No estamos tratando de mejorarlas, simplemente queremos refrescarlas”, recalcó Alejandro Fernández.

Este homenaje colectivo, como lo llama Alejandro Fernández, incluye una extensa gira de conciertos que arranca en la capital del país, justo en una Plaza México que en 1984 Vicente Fernández repletó contra viento y marea.

“Le costó lágrimas de sangre, algo pasó que tuvieron como un problema Raúl Velasco y mi papá en donde no tuvo el apoyo de la televisora más importante que era en esa época, entonces mi papá se lo aventó él solo”.

“Me acuerdo ver a mi papá desde el palco que salía, se le llenaban los ojos de lágrimas, daba vueltas y decía: ‘Si no lleno esta plaza me retiro’. Se llenó la plaza, pero a tope, o sea, no cabía ni un alma. Fue un concierto que mi papá nunca más volvió a repetir”.

¿Alejandro Fernández se irá de gira con este proyecto? Cuarenta años después, ‘El Potrillo’ regresa a la misma plaza con cuatro presentaciones agotadas, 160 mil boletos vendidos sumado al reto de hacer en vivo la grabación del disco y un video en memoria de su padre.

“Llevo cuatro conciertos en la plaza, es impresionante y no tengo con qué agradecerle al público más que con el corazón en la mano, de verdad”, añadió el cantante.

Alejandro Fernández recorrerá con este homenaje muchos territorios, Estados Unidos, España, México, Centro y Sudamérica y nuevos países como Italia, Holanda, Inglaterra y Francia. Esta es su forma de honrar a su familia y por supuesto a nuestra tierra.

¿Su mamá ya escuchó alguno de los nuevos temas?

“Me acababan de entregar los arreglos y como tradición siempre iba con mi padre a enseñarle mis discos nuevos para que me diera la bendición. Agarré a mi madre, nos llevamos una botella de tequila, nos fuimos al mausoleo donde está descansando mi padre, agarré una bocina, nos tomamos 2,3 tequilas y le enseñé las canciones a mi mamá y a mi papá”, finalizó ‘El Potrillo’.