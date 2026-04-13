Alexa acusa a Daniela Parra de sacar provecho de su denuncia contra su padre Héctor N

Aunque la condena ya está en curso, se indica que el cuerpo legal de Héctor “N” busca un amparo que le permita salir de su confinamiento iniciado hace casi un lustro. Por ello, las palabras de Alexa Hoffman reavivaron el caso, pues declaró que cada historia es distinta y que a ella le da igual su hermana. Aseguró que es evidente cómo Daniela Parra se ha aprovechado de la situación para hacer carrera en los medios.

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¿Daniela Parra se aprovechó del caso de su papá?

En este conflicto que terminó con el encarcelamiento del papá de ambas (distintas madres), hay dos partes. La primera es Daniela, quien defiende a su papá. Mientras que en la segunda está Alexa, quien acusó - junto con su madre - de abuso sexual a su progenitor. Por ello, ahora que las Hoffman atendieron a los medios, trascendió que Alexa ya está harta del tema.

Entre sus palabras se fue con todo contra su hermana: "Su decisión , lo que ella haga con su vida me tiene sin cuidado… Aquí se trata de mi papá y yo, Daniela es punto y aparte… Que ella haga lo que quiera, en este punto me da igual… No lo sé (si llegue a perdonar a su papá)… sí lo he trabajado en terapia pero no tanto la verdad, evado un poco esa parte".

Los medios preguntaron por diversos temas entre los que estaban el trato y relación con su hermana y si en algún punto se creerá capaz de perdonar a su padre. Sin embargo, aclaró que lo que menos tiene en la mente es a su hermana y que evade la parte de perdón hacia quien resultó culpable de los cargos de los que se le acusó.

@ventaneandouno #LoVisteEnVentaneando: Alexa Parra reacciona al amparo de su padre Héctor Parra contra la sentencia por corrupción de m3n0r3s. 😳 😰 #Ventaneando por #AztecaUNO 📺 ♬ sonido original - ventaneandouno

¿Héctor “N” podría salir antes de la cárcel gracias a Daniela Parra?

Los medios han llevado la cobertura de todo lo que la hija (de quien la madre es Érika Martínez) de Héctor “N” ha hecho para apoyar a su padre. Por eso uno de los puntos de los que se le cuestionaron a Alexa Hoffman, es que es probable que no se cumplan los 12 años y seis meses de prisión. Sino que gracias a un amparo, pudiera salir antes con sus respectivas prohibiciones.

"El amparo era un parte opcional, una cosa que mi papá tiene pero es en contra de las autoridades, no en contra de mi; lo mío ya se hizo… Él ya tiene una sentencia, ya es culpable, no es supuesto abuso… las autoridades lo dijeron, yo lo dije, es mi historia, yo lo viví, es cierto".