Alexa Hoffman explota contra los reporteros y los llama “porquería”

El nombre de Alexa Hoffman, de 23 años, ha vuelto a sonar con fuerza después de que se diera a conocer que demandará a su hermana Daniela Parra.

Sin embargo, la hija de Ginny Hoffman y Héctor Parra también ha vuelto a dar de qué hablar por sus recientes declaraciones, pues en un en vivo arremetió contra los reporteros, a quienes llamó “porquería”.

¿Cómo sucedieron los hechos? Los hechos se dieron durante el programa de Monik Huitrón, Welcome to Trending News by Monik.

Alexa Hoffman estuvo como invitada y contó sus experiencias con algunos reporteros, quienes, de acuerdo con la joven, intentaron ingresar a su casa sin permiso.

Al parecer los reporteros iban en busca de declaraciones; sin embargo, no pudieron ingresar porque se les cerró la puerta, relató la joven Alexa Hoffman.

Sin embargo, Alexa Hoffman se mostró visiblemente molesta y comentó que su perrito comenzó a ladrarle a los reporteros. A lo que la conductora dijo a modo de broma que a la próxima debía soltar a su perro.

No obstante, lo que llamó la atención fue su contundente respuesta, pues declaró que “no, mi perro no come porquerías”.

¿Alexa Hoffman demandará a Daniela Parra?

El pasado 11 de mayo surgió una nueva polémica entre Alexa Hoffman y su hermana mayor Daniela Parra, quien acusó a su hermana de respaldar a su abusador, Héctor Parra.

En su discurso, la joven señaló una revictimización por parte de Daniela Parra, a quien acusó de aprovecharse de la situación para generar empatía y sacar dinero.

“No, no necesito de tu autorización, es mi juicio, es mi historia y yo decido como se cuenta. Y hoy te denuncio porque no me quedó de otra porque convertiste mi sufrimiento en un show que te da dinero y eso no se vale porque yo nunca te hubiera hecho lo mismo. Quiero que sepas que en el momento en el que te atrevas a alzar la voz, yo sí te voy a apoyar porque solo hemos sido presas de un depredador”, finalizó.