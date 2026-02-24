Muere atropellada exparticipante de La Voz Kids, a los 19 años de edad

Una triste noticia está sacudiendo el medio del espectáculo en Colombia: Nicole Valeria Vargas, exparticipante del reality show La Voz Kids de su país, murió atropellada el pasado 21 de febrero. A continuación te contamos más sobre la joven cantante y las circunstancias en que perdió la vida.

El accidente ocurrió en la carretera Circasia-Armenia, en el departamento de Quindío, Colombia. Nicole Vargas estaba cruzando la vía en compañía de un compañero de trabajo, William Andrew Paipa, cuando los dos fueron arrollados. El conductor del vehículo se dio a la fuga y actualmente se investiga su identidad.

De acuerdo con medios locales, todo sucedió alrededor de las 8:00 P.M. del sábado. Nicole Vargas y William Andrew Paipa habían salido del trabajo y se dirigían a sus hogares cuando fueron embestidos.

Quién era Nicole Valeria Vargas

Alcanzó la fama en Colombia por su participación en el reality show La Voz Kids cuando tenía 12 años de edad. En aquella edición, en el programa intervenían cantantes como Fanny Lu y Sebastián Yatra; Nicole Valeria Vargas se ganó una gran cantidad de fans pero no logró llegar a la final.

Nicole Vargas no dejó la música: participaba en diversos festivales locales y también formaba parte del grupo vocal Coranto, perteneciente a la Universidad del Quindío. En esta misma institución cursaba la carrera de Administración de Negocios, al tiempo que tenía un empleo.

La universidad ya publicó un comunicado con condolencias por la muerte de Nicole Valeria Vargas. "Le dio brillo a nuestro grupo representativo vocal Coranto y al departamento del Quindío gracias a la magistral voz que la hizo sobresalir en diferentes eventos. Nicole fue una joven comprometida con su formación académica y con la vida cultural de nuestra alma máter", decía.

También el grupo coral al que pertenecía publicó condolencias, mediante la Red Nacional de Bienestar Universitario y su área temática de Cultura.

