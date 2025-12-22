Alfredo Adame tiene un Récord Guinness y muy pocos saben de qué es: te impactarás al conocerlo

Alfredo Adame es uno de los personajes más polémicos y comentados del espectáculo, pero hay un dato de su vida que muy pocos conocen y que ha pasado desapercibido durante años. Se trata de un Récord Guinness que sorprende por completo y que demuestra que, más allá de la controversia, su historia guarda un logro inesperado que impacta al conocerlo.

El flamante ganador de La Granja VIP dio a conocer en el reality que además de destacarse como actor y conductor, alcanzó gran popularidad como modelo publicitario. Esta información, inesperada tanto para sus seguidores como para los demás concursantes, la reveló en diálogo con Kim Shantal, quien puso en duda que él supiera modelar.

Alfredo Adame asegura tener un Récord Guinness como modelo

Según explicó Adame en el programa de TV, se convirtió en "el modelo a nivel mundial que más comerciales ha tenido al aire". Su comentario continuó diciendo que ocho años antes de empezar a trabajar en televisión, él ya modelaba, y que llegó a anunciar trajes de baño y catálogos de ropa.

|Crédito: Mezcal Entraitement

Su desembarco a ese mundo fue debido a que una exnovia hacía comerciales. Un día, de acuerdo a su relato, lo invitó a un casting y lo invitaron a pasar; se trataba de una campaña navideña para un brandy, que constaba de siete comerciales.

Luego, explicó que se contactaron a los 2 días, donde le anunciaron que se había quedado con el protagónico de todas las publicidades. "Llegué a tener 12 comerciales en un mismo momento", aseguró.

¿Cuánto ganó Alfredo Adame con los comerciales?

El artista mencionó que, con ese dinero, logró pagarse su carrera, un monto que le ayudó en su economía diaria, ya que se había distanciado de su padre.

"El pago más alto que había en los comerciales para un protagonista eran 3 mil pesos, a mí me pagaban de 12 mil a 15 mil", dio a conocer Alfredo Adame en el reality que terminó ganando.